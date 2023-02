Casamax CONTRATA para Frentista, Abastecedor de Frota e mais!

A Casamax, empresa que é referência na prestação de serviços e venda de produtos para construção civil e trabalhos urbanos, contribuindo com a infraestrutura das cidades, está atrás de novos funcionários no mercado de trabalho. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira a lista de cargos abertos:

Frentista – Suzano – SP – Atendimento;

Abastecedor de Frota – Suzano – SP – Logística;

Motofretista – Campinas – SP – Motoboy;

Assistente de Departamento Pessoal – Suzano – SP – Departamento Pessoal;

Assistente de Departamento Pessoal – Campinas – SP – Departamento Pessoal: Analisar as marcações de ponto; Realizar a digitação de folhas manuais; Calcular horas extras; Realizar a conferência dos pontos para rescisão; Controlar planilhas de benefícios mensais, banco de horas; Controlar o recebimento e envio das folhas de pontos manuais para as obras; Implantar novo sistema de ponto;

Analista Administrativo – Jundiaí – SP – Administração Geral.

Mais sobre a Casamax e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a companhia, vale frisar que a Casamax é excelência no atendimento, agilidade e dedicação são atributos que fazem parte do DNA da empresa. Com mais de uma década de experiência no mercado, atua ativamente em licitações para órgãos públicos e no setor privado.

Além disso, com sede na cidade de Suzano, em São Paulo, possui uma frota própria com mais de 400 ativos, entre máquinas da linha amarela, caminhões e utilitários. Por fim, com o intuito de oferecer as melhores soluções para atender as necessidades dos clientes e as demandas do mercado, a Casamax possui uma equipe com mais de 1.200 profissionais treinados.

