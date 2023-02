Casemiro inspira o Man United à glória da Carabao Cup

Manchester United derrotado Newcastle 2 a 0 na noite de domingo em Wembley para vencer a Carabao Cup, com gols no primeiro tempo de Casemiro e Marcus Rashford através da Sven Botman selou a vitória.

O Newcastle começou melhor entre os dois times, com o United sem dúvida ainda se sentindo cansado após a vitória no meio da semana. Barcelona.

Mas os Red Devils pacientemente cresceram no jogo com Rashford e Bruno Fernandes parecendo animado.

Grande parte do foco pré-jogo foi a suspensão de Nick Pope o que significava Loris Karius entrou para sua primeira partida oficial em quase dois anos.

O primeiro gol saiu no final do primeiro tempo Lucas ShawO cruzamento preciso de Casemiro encontrou Casemiro, que saltou mais alto para enviar a bola para o canto, batendo na armadilha do impedimento.

Minutos depois, era 2 a 0. Rashford foi jogado por Wout Weghorst e o chute do inglês desviou de Botman e ultrapassou Karius, que acabou caindo como um gol contra do holandês.

No segundo tempo, o Newcastle lutou quando o gol de David de Gea foi bombardeado com cruzamentos. No entanto, o United nunca pareceu correr o risco de permitir que seus oponentes voltassem ao jogo.

Lisandro Martinez e Raphael Varane estavam sólidos na defesa e apenas nos acréscimos, quando um cabeceamento de Alexander Isak acertou a barra, eles pareciam preocupados.

No fim, Erik ten Hag comemorou seu primeiro troféu na Inglaterra em sua primeira temporada no que acabou sendo uma vitória merecida.