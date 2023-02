Cashback de 13% no Banco Inter; Veja como funciona

Esta é uma boa notícia para os clientes do Banco Inter, que agora poderão comprar um PlayStation 5, o mais recente videogame lançado pela Sony, através do Inter Shop e receber 13% do valor da compra de volta em cashback.

Além disso, para compras do aparelho realizadas com outros cartões, o cashback será de 7,8%. Importante destacar que para receber o percentual, é preciso ser correntista da instituição.

Como aproveitar o cashback

A referida promoção é válida apenas para compras realizadas na loja online do Banco Inter, que de acordo com a instituição, oferece aos clientes os melhores preços e uma ampla variedade de produtos.

Sendo assim, ao pesquisar o console no site da Inter Shop, os clientes podem ver o valor do cashback em reais que receberão na compra do produto. Além disso, é possível realizar uma comparação de preços, que irá direcionar o cliente às lojas parceiras do Inter de modo a finalizar a compra e resgatar o cashback.

Para aqueles que já são clientes do Banco Inter, basta acessar o app do Banco (disponível para Android e iOS), buscar por PlayStation 5 e finalizar a compra no próprio app, garantindo um percentual de cashback de 13%.

Aumento do limite no cartão de crédito

Último lançamento da Sony, o PlayStation 5 (PS5) tem design moderno e tecnologia de ponta e, segundo a fabricante, é o console de jogos mais rápido do mundo, conquistando todos os fãs de videogames.

Com preço estimado de R$ 5.898,98 para a versão de 825 GB, muitos consumidores buscam adquirir o console via cartão de crédito, pois na maioria das vezes não há dinheiro disponível imediatamente.

Além disso, a possibilidade de amortizar dívidas e a facilidade de concessão de crédito são algumas das vantagens que incentivam o uso do cartão de crédito para essas transações. Pensando nisso, o Banco Inter oferece uma opção para os clientes que desejam aumentar os limites do cartão de crédito.

Trata-se da chamada “Poupança mais Limite”, em que o cliente pode depositar um valor em sua conta digital do Banco Inter e, dependendo desse valor, optar por ficar com parte ou a totalidade para aumentar o limite do cartão de crédito.

Vale ressaltar que todos os clientes podem utilizar este recurso sem a anuência do Banco Inter, desde que tenham no mínimo R$ 100 em sua conta.

Atenção com as compras no crédito

Apesar das comodidades do banco Inter, compras de alto valor devem ser realizadas com cautela. O pagamento à vista ou parcelado deve fazer parte do plano do consumidor e o cartão de crédito não deve ser considerado uma fonte alternativa de renda.

Se isso não acontecer, o consumidor terá que pagar uma das taxas mais caras do mercado para evitar a inadimplência e, mais cedo ou mais tarde, a conta será debitada e o consumidor ficará endividado.

Em suma, caso as regras de pagamento não sejam seguidas, a operadora de cartão vinculada ao Banco Inter poderá cancelar o cartão e, com isso, o consumidor terá dois credores, o lojista e a operadora de cartão de crédito.