É possível inserir o cartão de crédito sem anuidade no seu processo financeiro pessoal, para isso, é necessário considerar sua necessidade e direcionar efetivamente o seu planejamento.

Cashback e planejamento financeiro: as vantagens do cartão de crédito sem anuidade

O mercado financeiro oferece muitas opções para quem busca por um cartão de crédito sem anuidade. Por isso, é importante analisar todas as possibilidades, considerando o cashback e o custo-benefício, já que alguns cartões possuem a ausência da anuidade, ao passo que cobram por programas de relacionamento.

Nubank

O Nubank é um cartão de crédito muito conhecido e popular no Brasil, sendo um dos mais solicitados. O Nubank Rewards é um programa muito conhecido e pode ser viável dentro de um processo de centralização de compras, já que ele é cobrado do cliente, no entanto, para quem gasta um valor considerável mensalmente, pode ser uma opção com um excelente custo-benefício.

Banco Inter

O cartão de crédito do Banco Inter é sem anuidade e possui outras vantagens dentro do cashback da instituição financeira. O cliente do Inter pode realizar saques sem pagar taxas no banco 24 horas, dentre outras possibilidades relacionadas às vantagens de cashback, como descontos em lojas parceiras, por exemplo.

O Banco Inter ainda possui uma vantagem quando comparado a outros bancos. Visto que oferece cashback para o cliente se tornar um investidor. Sendo assim, pode ser viável analisar essa opção no seu planejamento financeiro pessoal.

Banco Neon

O Banco Neon é uma opção interessante para quem centraliza suas compras no cartão de crédito. É uma opção sem anuidade que possui algumas funcionalidades interessantes, como cashback para cartão de débito. Além disso, o Neon possui um aplicativo intuitivo e o cashback para o crédito também pode ser uma boa opção financeira.

Analise o programa de cashback do seu interesse

É importante ressaltar que nenhum programa de cashback é estático, por isso, os benefícios devem ser analisados pelo cliente no momento do interesse da contratação. Portanto, entre em contato com a instituição financeira do seu interesse e analise as vantagens do cartão de crédito.

Analise a viabilidade de cada opção

O cartão de crédito sem anuidade pode ser viável dentro de um planejamento financeiro por conta da centralização de compras, já que ao gastar um valor fixo no cartão de crédito, é possível obter as vantagens do cashback, como valores de volta para o abatimento da própria fatura do cartão, milhas em viagens e descontos em diversas empresas parceiras.