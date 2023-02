Cashback no Nubank: Saiba como aproveitar

O Nubank é um dos principais bancos digitais do Brasil, mas o que muitas pessoas não sabem é que a instituição oferece cashback aos seus usuários. Segundo informações disponibilizadas no site da fintech, é possível ganhar dinheiro de volta de diferentes formas no aplicativo do Nubank, seja fazendo compras online, pagando reservas de uma hospedagem ou até mesmo utilizando o cartão de crédito Ultravioleta.

O cashback é um programa de recompensas que algumas empresas, lojas e marcas oferecem com o objetivo de fidelizar os clientes. Sendo assim, quando um cliente realiza uma compra em uma empresa que oferece o serviço, ele recebe de volta parte do valor gasto.

Dinheiro de volta com o Ultravioleta

O Cartão de Crédito Ultravioleta lançado pelo Nubank em julho de 2021 garante um cashback bastante atrativo. Os clientes que realizam compras por meio do cartão na função crédito recebem automaticamente 1% sobre o valor total da compra. “Isso quer dizer que, se uma pessoa tiver um gasto R$ 5 mil no crédito com o Ultravioleta, por exemplo, ela vai receber R$ 50 de volta, equivalente ao benefício de 1% de cashback do cartão”, explica o banco digital.

Outra vantagem do cashback do Ultravioleta é que o valor nunca expira e rende a 200% do CDI ao ano. Os clientes também têm a liberdade de utilizar o dinheiro como e quando preferir, ou seja, é possível transferir o cashback para a conta do Nubank, resgatar em formas de milhas Smiles ou até mesmo deixar rendendo.

Os clientes que optarem por deixar o dinheiro rendendo podem acompanhar o crescimento do cashback no aplicativo. Para isso, basta acessar a área “Meu Ultravioleta” localizada na tela inicial do aplicativo e clicar em “Crescendo a 200% do CDI”. Nessa página é possível conferir todo o histórico do cashback mês a mês, ou seja, o detalhamento dos ganhos, resgates e crescimento.

Cashback no Shopping do Nubank

Além da possibilidade de conseguir cashback com o cartão de crédito Ultravioleta, os clientes da instituição também podem receber dinheiro de volta fazendo compras no Shopping do Nubank. Hoje o banco digital conta com mais de 125 e-commerces parceiros na plataforma.

Para isso, os usuários devem acessar a área “Shopping” no aplicativo do banco digital, clicar na oferta desejada e concluir a compra no site da empresa, no qual o cliente será redirecionado. Vale informar que o valor do cashback é depositado na conta dos clientes em até 90 dias (três meses).

“Usar a função shopping no aplicativo do Nu dá vantagens especiais na hora de comprar os produtos de algumas das maiores lojas do Brasil. Quem inicia o processo de compra dentro do app tem direito a ofertas em categorias específicas de produtos, descontos e cashback”, informa o Nubank.

Vale ressaltar que a porcentagem de cashback de uma compra no Shopping do Nubank pode variar de acordo com as ofertas disponíveis na plataforma, portanto, é importante verificar o valor antes de concluir a operação. Mais informações sobre os serviços do Nubank podem ser obtidas nos canais oficiais do banco digital.