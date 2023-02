Casillas e Piqué discutem o ‘caso Negreira’: Se deixarmos o gato fora do saco…

Fworms zagueiro do Barcelona Gerard Piqué e ex-capitão do Real Madrid Iker Casillas discutiu o ‘caso Negreira’ durante a sétima edição do Chup Chup Kings.

Barcelona pagou 1,4 milhões de euros a Enriquez Negreiravice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros, quando ainda era membro da comissão.

“Vou dizer-vos uma coisa: se deixarmos o gato fora do saco, olhamos para a UEFA e para o Liga dos Campeões e lá está o Real Madrid [name] aparece… em todos os lugares”, disse Piqué em sua tentativa de apoiar os Blaugrana.

Ainda, piqueO comentário de Casillas não agradou, que relembrou o polêmico jogo entre Barcelona e Chelsea.

“O que vocês têm que fazer é ficar quieto“, acrescentou Casillas.

“Foi um dos maiores roubos que as pessoas já viram no futebol.”

Nenhum dos dois homens perdeu a paciência, mas resultou em uma troca de palavras acalorada entre os ex-companheiros de equipe.

Piqué lembrou que o Barcelona perdeu uma Liga Santander título devido a um gol anulado contra Atletico Madrid que segundo ele “não era ilegal e teríamos ganho uma liga”.

A partir desse momento, cada um dos dois homens relembrou jogos, finais, competições em que consideram que foram cometidos erros a favor dos seus eternos rivais.

No final, porém, Piqué destacou que, historicamente falando, os árbitros sempre tenderam a favorecer os grandes times, incluindo Real Madrid e Barcelona.

