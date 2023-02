Caso DUI de Jeff Hardy encerrado, mas perde licença por uma década

Cestrela em repouso Jeff Hardy está deixando seu problema legal mais recente para trás, já que o caso DUI contra ele ocorrido em junho passado na Flórida foi oficialmente encerrado na quinta-feira.

De acordo com os registros do tribunal do condado de Volusia, Hardy entrou com uma alegação de não contestação por escrito, o que significa que ele aceitou a condenação e a punição pelo crime, mas não admitiu a culpa.

Hardy foi condenado a 38 dias de prisão, mas recebeu aval pelo mesmo período de tempo já decorrido o prazo.

Sua licença foi suspensa por 10 anos, de acordo com o Wrestling Observer.

A mídia acrescenta que Hardy foi condenado a dois anos de liberdade condicional, um DUI ordenado pelo tribunal ou programa de reabilitação de drogas e serviço comunitário, e deve pagar 4.586 dólares em multas e custas judiciais.

Hardy teve problemas com a AEW por esta violação

Hardyque foi suspenso pela All Elite Wrestling (AEW) um dia depois de ser preso por seu terceiro DUI, também será obrigado a usar um dispositivo de bloqueio por dois anos.

Jeffque estrelou na WWE e na TNA antes de ingressar na AEW, foi preso em junho passado depois que policiais da Patrulha Rodoviária da Flórida descobriram que ele estava dirigindo sob a influência de álcool.

Os oficiais da FWP administraram dois testes para Hardy e afirmam que estourou .291 e .294, métricas bem acima do limite legal (0,08) permitido na Flórida, e ainda teve que retirar as armas durante a parada.

Felizmente, ninguém se feriu e Hardy foi realizada sem incidentes.

O lutador de 45 anos segue suspenso pela AEW e não se sabe quando retornará.