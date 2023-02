Cataguá OFERECE CARGOS para Pedreiro, Servente de Obras e mais!

Confira agora mesmo quais são as oportunidades disponíveis!

A Cataguá, empresa que oferece muito mais do que empreendimentos imobiliários desde 1986, está atrás de novos funcionários para compor seu time. Dito isso, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, veja agora mesmo a lista de oportunidades disponíveis e suas respectivas localidades:

Analista Contábil – Piracicaba – SP – Efetivo;

Analista de Novos Negócios – Piracicaba – SP – Pessoa jurídica;

Analista de Projetos Executivos – Piracicaba – SP – Efetivo;

Analista de RH – Desenvolvimento Organizacional – Piracicaba – SP – Efetivo;

Banco de Talentos | Cataguá – Piracicaba – SP;

Engenheiro(a) Civil – Produção – Limeira – SP – Pessoa jurídica;

Estagiário de TI – Sistemas – Piracicaba – SP – Estágio;

Pedreiro(a) – Obra Barcelona – Limeira – SP – Efetivo;

Pedreiro(a) – Obra Ibiza – Limeira – SP – Efetivo;

Servente de Obra – Obra Barcelona – Limeira – SP – Efetivo;

Servente de Obra – Obra Ibiza – Limeira – SP – Efetivo;

Servente de Obra – Obra Taquaral – Piracicaba – SP – Efetivo.

Mais sobre a Cataguá e como se candidatar

Bom, visto que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Cataguá, é válido destacar que o propósito da empresa é transformar a vida das pessoas entregando ambientes com excelente qualidade e localização, garantindo a melhor experiência dos clientes em todo o ciclo de relacionamento.

Além disso, marca presença em mais de 50 cidades do interior de São Paulo com mais de 13 mil unidades entregues. Não à toa, tem muito orgulho da sua história, mas tem ainda mais orgulho do que pretende construir daqui pra frente. Isto é, não perca tempo e vá agora mesmo atrás dessa oportunidade de recolocação profissional!

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!