Catálogo de músicas de Michael Jackson à beira de ser vendido por um valor recorde

Tpropriedade legal encarregada de administrar Michael JacksonA propriedade e renda póstuma de está em processo de negociações com a Sony para vender metade dos interesses do catálogo musical do falecido cantor.

De acordo com relatos da mídia americana, o negócio vale entre US$ 800 milhões e US$ 900 milhões e, se finalizado, seria o maior negócio da história das vendas de catálogos de música, uma prática que se tornou popular nos últimos anos.

A Sony e o potencial sócio financeiro – do qual não há informações – estão negociando com o espólio da cantora para adquirir 50% de participação no Jacksonpropriedade de.

O que está incluído no negócio

Isso incluiria direitos de publicação, receitas de música gravada, o show da Broadway ‘MJ: The Musical’, o próximo filme biográfico ‘Michael’, bem como outros possíveis ativos.

A carreira solo de Jacksonque faleceu em 2009, sempre teve a Sony e a CBS como únicas donas de seu catálogo de gravações.

Seu legado musical é um dos mais lucrativos da história e só em 2022, a revista Forbes classificou Michael Jackson em sexto lugar na lista das “celebridades mortas mais bem pagas de 2022”.

As vendas milionárias de catálogos de música

A Sony esteve envolvida em algumas das maiores vendas de catálogo da indústria até agora.

Anteriormente, a gravadora obteve os direitos do cantor e compositor americano Bruce Springsteen por um recorde de US$ 500 milhões.

Também comprou os direitos de Bob Dylando catálogo de discos, depois que o lendário compositor vendeu seus direitos de publicação para a Universal Music por quase US$ 400 milhões.

Outros artistas também decidiram vender seus direitos musicais, como a cantora canadense Justin Bieberque obteve aproximadamente US$ 200 milhões em um negócio com a empresa Hipgnosis Songs Capital.

Esta mesma empresa também possui o catálogo de Shakira e Justin Timberlakeentre muitos outros.