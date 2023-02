Causa da morte de Charles Kimbrough: O que aconteceu com Charles Kimbrough?

Charles Kimbroughum ator indicado ao Tony e ao Emmy que interpretou uma âncora certinha ao lado de Candice Bergen em “Murphy Brown“, morreu em 11 de janeiro em Culver City, Califórnia. Ele tinha 86 anos.

Kimbrough interpretou o jornalista Jim Dial durante as 10 temporadas da sitcom de sucesso da CBS “Murphy Brown” entre 1988 e 1998, ganhando uma indicação ao Emmy em 1990 de melhor ator coadjuvante em uma série de comédia. Ele reprisou o papel por três episódios na reinicialização de 2018.

O New York Times noticiou pela primeira vez sua morte e seu filho e agentes confirmaram no domingo à Associated Press.

“Seja no palco ou na frente da câmera, era uma alegria vê-lo”, disse a SMS Talent, Inc., a agência de talentos que representava Kimbrough.

A agência disse que o ator morreu de causas naturais em um hospital.

A esposa de Kimbrough, a atriz Beth Howland, que interpretou a garçonete Vera na comédia da CBS dos anos 1970 e 1980 “Alice”, morreu em 2016. Eles se casaram em 2002, mais de uma década após seu divórcio em 1991 de sua primeira esposa, Mary Jane (Wilson). Kimbrough, que morreu em 2007.

Kimbrough emprestou sua voz a uma gárgula chamada Victor em “O Corcunda de Notre Dame”

SMS Talent disse que Kimbrough deixa uma irmã, Linda Kimbrough, um filho, John Kimbrough, uma enteada, Holly Howland, e uma neta, Cody.

Nascido em 23 de maio de 1936, Kimbrough passou anos na cena teatral de Nova York. Ele foi indicado ao Tony em 1971 por sua atuação na Broadway no musical de Stephen Sondheim “Company”.

Kimbrough também emprestou sua voz a uma gárgula chamada Victor no filme de animação da Disney “O Corcunda de Notre Dame”.