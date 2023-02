Cédula rara de R$ 5 pode valer até R$ 2 MIL

O que muitas pessoas nem imaginam é que uma única cédula de apenas R$ 5 pode chegar a valer até R$ 2 mil hoje em dia. Colecionadores do item podem pagar um bom dinheiro por essa cédula rara que possui um detalhe bastante específico em sua impressão.

A nota a que nos referimos possui um asterisco na frente do seu número de série. As notas com esse símbolo, em alguns casos chegam a valer muito dinheiro pois o asterisco era colocado pela Casa da Moeda em novas notas, quando as antigas eram tiradas de circulação por algum erro em sua impressão.

Confira outras cédulas raras

Nota de R$ 50: No ano de 1991 algumas cédulas de cinquenta reais acabaram sendo impressas sem a frase “Deus seja louvado”. A frase é inscrita nas notas de real desde o ano de 1986, portanto, colecionadores podem chegar a pagar até R$ 4 mil no item.

Nota de 1 real: As células de um real estão fora de circulação no país desde o ano de 2005. Na época, o Banco Central optou por tirar as notas de circulação, pois cédulas de dinheiro costumam ter uma duração de apenas 13 meses, enquanto as moedas podem durar até 30 anos. Por conta da dificuldade de encontrar as notas de um real hoje em dia, o item pode valer até R$ 200 para entusiastas no assunto.

Notas importadas: Em algumas situações existe a necessidade das cédulas de real serem impressas em outros países, nesses casos, as notas são identificadas com a letra “B” no final do número de série, além da marca do fabricante no papel. Essas células podem chegar a custar até R$ 1.500.

Moeda rara de 5 centavos

Além dos colecionadores de cédulas, algumas moedas raras também podem valer muito dinheiro. Hoje uma moeda rara de 5 centavos pode valer até 80 vezes mais do que o seu valor normal, ou seja, R$ 40. A moeda em questão teve uma tiragem bastante limitada no ano de 1999.

Na época, apenas 11,2 milhões de moedas foram colocadas em circulação. Desta forma, a raridade do item faz com que ele possa chegar a custar até R$ 40 para colecionadores. Apesar disso, é importante informar que o valor da moeda depende também do estado de conservação do objeto.

Como é definido o valor do item?

Apesar de determinadas cédulas e moedas raras chegarem a valer muito dinheiro, é importante lembrar que alguns critérios acabam definindo o valor final do item, como: ano de emissão, material de fabricação, número de impressões e até mesmo o estado de conservação da cédula ou moeda.

Isso significa que os itens com sinais claros de desgaste como sujeira, arranhões, amassados ou rasgos tendem a valer menos do que aquelas com a aparência semelhante a quando foram fabricadas. Além disso, a procura pela moeda ou cédula rara tem grande relevância no valor final. As cédulas raras impressas em menor quantidade acabam sendo mais valiosas, já que quanto maior a procura, mais caro se torna o item.