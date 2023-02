CeeDee Lamb faz uma enorme tatuagem nas costas com a imagem de Kobe Bryant

Cee Dee Lamb está entrando na temporada de 2023 com um novo visual … Esportes TMZ descobriu que a estrela dos Cowboys acabou de fazer uma enorme tatuagem nas costas com uma imagem de Kobe Bryant — e é incrível.

O receptor de Dallas de 23 anos foi para o artista Andrés Ortega fora em Tinta Onder no Arizona esta semana para fazer a peça … buscando um trabalho que cobrisse tudo em suas costas, desde o topo de suas armadilhas até o topo de seus glúteos.

Uma foto icônica de Kobe mastigando sua camisa agora está no ombro direito de Lamb, acompanhada por uma mamba negra com a língua de fora. Na omoplata esquerda, há uma enorme imagem de uma onça. Logo abaixo, há um guerreiro espartano – e à direita dele, há uma placa I-45 que representa a rodovia que passa por Dallas. Há também um crucifixo, uma coroa e as palavras “Minha história não acabou”.