Cellairis OFERECE EMPREGOS em SP e no RJ; Veja!

A Cellairis, líder mundial no segmento de acessórios para smartphones, tecnologia e serviços de assistência técnica, está atrás de novos colaboradores na região Sudeste do Brasil. Dito isso, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, confira os cargos abertos:

Analista de Compras – Rio de Janeiro – RJ – Compras;

Vendedor(a) – Rio de Janeiro – RJ – Lojas / Shopping;

Líder – VR/Subgerente/Gerente – Rio de Janeiro – RJ – Lojas / Shopping;

Vendedor(a) – Região Metropolitana de SP – Taboão da Serra – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor(a) – Tamboré – Barueri – SP – Lojas / Shopping;

Líder – VR/Subgerente/Gerente – Laranjeiras – Zona Sul – Rio de Janeiro – RJ – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Cellairis e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Cellairis, é válido frisar que, há 17 anos no mercado, com sede em Atlanta na Geórgia (EUA), a marca tem o objetivo de desenvolver tecnologia aliada a produtos de muita qualidade. Isto é, se destaca no segmento de acessórios e tecnologia, seja através do celular até a área game.

Atualmente, está presente no Brasil nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste, sendo uma empresa multinacional que, em duas décadas de mercado, consolidou mais de 700 pontos de vendas em 11 países e mais de 6 anos no Brasil.

Por fim, sua busca constante é trazer sempre a melhor qualidade de produtos, ser referência no atendimento de excelência e buscar a expansão em todo território brasileiro.

