Cellera Farma ABRE VAGAS para Auxiliar de Laboratório e muito mais!

A Cellera Farma, empresa do setor farmacêutico que busca oferecer soluções práticas, eficientes e éticas com excelência, sempre proporcionando o melhor para profissionais de saúde e pacientes, está atrás de novos colaboradores para compor seu time. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira a lista abaixo:

Analista Controle de Qualidade Jr – Físico-químico – Indaiatuba – SP – Efetivo;

Analista de Assuntos Regulatórios Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Infraestrutura de TI Junior – Indaiatuba – SP – Efetivo;

Analista de Pesquisa e Desenvolvimento Farmacotécnico Pleno – Indaiatuba – SP;

Auxiliar de Laboratório – Indaiatuba – SP – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Indaiatuba – SP – Banco de talentos;

Banco de talentos – Exclusivo para portadores de necessidades especiais (PCD) – Indaiatuba – SP;

Estágio Farmácia (Produção) – Indaiatuba – SP – Estágio: Dar suporte nos processos produtivos intermediando o acionamento da cadeia de ajuda com as áreas suporte; Acompanhar ativamente o plano de produção, intermediando a comunicação entre as áreas de Planejamento e Produção para cumprimento do plano;

Jovem Aprendiz (SP) – São Paulo – SP – Aprendiz.

Mais sobre a Cellera Farma e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Cellera Farma, é válido frisar que a companhia tem o objetivo de trazer inovação e benefícios de forma acelerada a um mercado em constante crescimento. Não à toa, surgiu com uma visão clara de desenvolver, produzir e comercializar produtos de cuidados com a saúde.

Além disso, preza por qualidade e sustentabilidade, gerando valor à sociedade, aos colaboradores e aos acionistas. Tem soluções terapêuticas diversificadas, essenciais e acessíveis à população brasileira. Medicamentos isentos e de prescrição, genéricos, OTC, suplementos alimentares e vitamínicos, dermocosméticos entre outros.

