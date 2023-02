Central Plaza SHOPPING disponibiliza quadro de EMPREGOS atualizado

Localizado na estado de São Paulo, o Central Plaza Shopping faz saber aos interessados abertura de novas 05 vagas de empregos para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 e R$ 1.850,00.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOJAS Supervisor (1) Montana Express Ajudante de cozinha (1) Montana Express Atendente (1) BOB”S Operador de caixa (1) Parks & Games Atendente (1) KFC

Sobre o Shopping

Localizado na Avenida Dr. Francisco Mesquita, nº 1.000, Vila Prudente, o Central Plaza Shopping Center, inaugurado em setembro de 1999, é um dos Shoppings mais bem ancorados de São Paulo contando com: Centauro, C&A, Cinemark, McDonald’s, Lojas Marabraz, Parks & Games, Popeyes, Burger King, Magazine Luiza, Casas Bahia, Pernambucanas, Ri Happy, Riachuelo, Renner, Lojas Americanas, entre outras, organizadas em um único piso.

Três características essenciais em funcionários e colaboradores

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Central Plaza e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

