Centro Universitário São Camilo recebe inscrições para Vestibular 2023/1

O Centro Universitário São Camilo abriu o período de inscrição para o Vestibular 2023 para ingresso de novos alunos do 1º semestre letivo. De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 28 de fevereiro.

As inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da instituição. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com a modalidade de ingresso escolhida pelo candidato.

Modalidades de ingresso

O ingresso no Centro Universitário São Camilo poderá ser feito através das seguintes modalidades:

Aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio);

Processo Seletivo Agendado (prova on-line);

Notas de vestibulares anteriores do Centro Universitário;

Aproveitamento das notas do IB – Internacional Baccalaureate.

De acordo com o Centro Universitário, as inscrições para o Vestibular via notas do Enem poderão ser feitas com os desempenhos obtidos nas edições do exame realizadas a partir de 2010.

Para essa modalidade e para o aproveitamento das notas de processos seletivos dos anos de 2021 e 2022, realizados no Centro Universitário São Camilo, as inscrições são gratuitas. Já os candidatos que escolherem realizar a prova on-line de redação deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$35,00.

De acordo com a instituição, as vagas ofertadas são para cursos de Bacharelado, Licenciatura e Superior de Tecnologia.

Os cursos presenciais ofertados são os seguintes: Administração, Biomedicina, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Radiologia. Já os cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD) com vagas abertas são: Administração, Gestão Comercial, Gestão Hospitalar, Tecnologia em Marketing e Pedagogia.

Confira o site do Centro Universitário São Camilo para mais detalhes.

