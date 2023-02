CGU vai investigar inclusão de beneficiários

A Controladoria Geral da União (CGU) vai investigar um suposto apagão nos computadores do antigo Ministério da Cidadania. A pane no sistema teria afetado o processo de seleção para o programa Auxílio Brasil em agosto do ano passado, e permitido a entrada indiscriminada de milhões de pessoas no benefício social.

Segundo informações do Ministério, pouco mais de 4 milhões de indivíduos foram selecionados para o Auxílio Brasil no segundo semestre do ano passado. Todos os meses, o programa batia recordes no número de atendidos e estes recordes eram explorados pelo Governo Federal em campanhas institucionais.

A suspeita do atual Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT) é de que esta suposta pane tenha sido feita de propósito apenas com interesses eleitorais. Segundo ele, existiriam vários indícios de que o Governo Bolsonaro tenha usado este processo como uma estratégia política.

“Em agosto do ano passado houve um desligamento do sistema de energia. Estamos investigando exatamente o que aconteceu e se houve responsáveis”, disse Dias. Ainda segundo o Ministro, o sistema está sendo religado e deverá estar pronto para uso novamente no início deste mês de fevereiro.

“São muito fortes os indícios de que esse apagão tenha sido feito com o propósito de, ao se perder o controle, a capacidade de passar por análise criteriosa, fazer uma política eleitoral com uso de um programa social robusto como o Auxílio Brasil. Inicialmente a investigação está sendo feita pelo ministério, pela CGU e a AGU”, disse o Ministro.

Ministério de Bolsonaro nega

Apesar da acusação do atual Ministério, membros do antigo Governo Federal negam que tenha existido algo como uma pane proposital no sistema. Em resposta ao jornal O Globo, o ex-ministro da Cidadania, Ronaldo Bento falou sobre o assunto.

“As informações não procedem. Foi contratado certo. E em nenhum momento ficou sem o sistema nem ocasionou prejuízo à entrega das políticas públicas”, disse Ronaldo Bento, sem dar maiores detalhes.

Contudo, o fato é que os documentos produzidos pelo seu próprio Ministério no ano passado e que foram obtidos pelo jornal O Globo dizem outra coisa. “A pane gerou múltiplas falhas e indisponibilidades nos serviços e sistemas, impactando negativamente, tanto nos processos internos, quanto nos programas sociais de governo destinadas ao cidadão.”

O impacto no Auxílio Brasil

Na visão do atual Ministro do Desenvolvimento Social, as panes no sistema afetam duplamente o Auxílio Brasil. O problema pode ter permitido a entrada de pessoas que não atendiam às regras gerais, e também pode ter deixado de fora cidadãos que se encaixavam nas normas.

“Por coincidência, é quando se tem o Auxílio Brasil de R$ 600, a liberação de um aplicativo onde este aplicativo não passa por municípios. E aí passou a entrar gente no programa sem filtro”, disse Dias.

A discussão sobre este novo tema acontece justamente no momento em que o novo governo está realizando uma espécie de pente-fino nas contas do Bolsa Família. A tendência é que milhares de pessoas sejam excluídas do benefício.

O Governo Federal também deverá trabalhar em um sistema de busca ativa para encontrar as pessoas que deveriam estar recebendo o dinheiro, mas que ainda não conseguiram receber o saldo do benefício social.