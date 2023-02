Chá para DESINCHAR e EMAGRECER: Melhores opções

Investir em diversas opções de chá para desinchar e emagrecer é uma excelente ideia para quem busca uma perda de peso mais saudável. Afinal, os chás são bebidas naturais que, em sua maioria, ajudam a manter o organismo mais saudável, quando consumidos da forma correta, é claro.

Além disso, os chás são saborosos e podem substituir sucos e bebidas açucaradas, que normalmente atrapalham a dieta e causam, inclusive, culpa em quem quer perder peso.

Obviamente, apenas o chá, por si só, não é capaz de fazer milagres. Porém, se você consumi-lo de maneira consciente e como um complemento para o seu processo de emagrecimento, há chances de ter um excelente resultado.

Vejamos, neste texto, algumas dicas que partem dessa ideia!

Chá para desinchar e emagrecer

O chá para desinchar e emagrecer possui essa função porque, muitas vezes, os chás são diuréticos, o que faz com que a retenção de líquidos seja diminuída. Além disso, muitos chás também promovem o chamado “efeito termogênico” no organismo, resultando em um aumento na velocidade do metabolismo – o que faz com que o corpo acabe queimando mais calorias, inclusive no momento de repouso.

Outro ponto interessante é que alguns tipos de chá ajudam a reduzir o apetite, fazendo com que a ingestão calórica, ao longo do dia, seja menor. Logo, é uma excelente opção para quem quer perder peso, concorda?

Contudo, nada de trocar todos os alimentos por chás, ok? É necessário equilíbrio! Além de que é fundamental conversar com o seu nutricionista para um processo de emagrecimento mais efetivo. 😉

Vamos aos chás? Siga lendo!

1. Chá verde

O chá verde é um dos queridinhos de quem busca opções de chá para desinchar e emagrecer. Afinal de contas, ele ajuda a eliminar o excesso de líquido retido no corpo, ao mesmo tempo em que acelera o metabolismo. Outro benefício desse chá é que ele também é um excelente aliado na redução de apetite.

Para prepará-lo, basta seguir as dicas:

Acrescentar uma colher de chá de folhas de chá verde em uma xícara com água quente.

Tampar e deixar a infusão agir por 10 minutos.

Coar e beber normalmente.

2. Chá de gengibre

O chá de gengibre, além de ser saboroso, também é muito conhecido pelo seu efeito termogênico. Ele acelera o metabolismo, o que contribui para a perda de calorias ao longo do dia. Ainda por cima, é um chá super fácil de preparar. Veja só:

Descasque 2 cm de raiz de gengibre.

Ferva 200 ml de água.

Coloque a água na xícara e despeje o gengibre picadinho.

Tampe e deixe a infusão agir por 10 minutos.

Beba o chá.

É possível retirar os pedacinhos de gengibre ou até consumi-lo, caso goste do “ardidinho” que ele proporciona na boca.

3. Chá de canela

Por fim, o chá de canela também é uma das opções de chá para desinchar e emagrecer. Basta seguir o passo a passo:

Acrescentar 2 ramos de canela em 200 ml de água bem quente.

Tampar e deixar agir por 2 minutos.

Mexer e beber.

Vale ressaltar que esses chás só podem ser consumidos durante a gravidez ou amamentação mediante a prescrição explícita do médico, ok? Cuidado!