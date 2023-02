Chael Sonnen diz que Jake Paul deveria cortar os laços com Tommy Fury após a ausência de imprensa: ‘Eles não podem deixar Fury continuar dando todas as cartas’

Chael Sonnen acredita que é hora de Jake Paul cortar a isca em Tommy Fury.

Por mais de um ano, Paul e Fury brigaram publicamente entre si, tudo com a intenção de acertar suas diferenças dentro do ringue. A luta foi repetidamente atingida por contratempos, já que duas vezes Fury desistiu de uma luta agendada com Paul. Tem sido uma luta tão difícil de acontecer que Paul já designou Mike Perry para servir como lutador reserva para Fury, caso algo aconteça novamente, e na quarta-feira, outro problema surgiu quando Fury não apareceu em sua pré-luta programada. conferência de imprensa.

Enquanto os representantes de Fury insistem que “TNT” ainda está pronto para enfrentar Paul, sua ausência na coletiva de imprensa levanta preocupações sobre se ele realmente aparecerá em 26 de fevereiro e, de acordo com Chael Sonnen, Paul e sua equipe promocional, Most Valuable Promotions , nem deveria arriscar.

“Eles precisam chutar Tommy Fury e precisam fazer isso agora”, disse Sonnen a Ariel Helwani em A Hora do MMA. “Eles não podem esperar até o último minuto. Eles não podem esperar até a pesagem. Eles não podem deixar Fury continuar dando as ordens. O que ele fez com eles é [irredeemable]. Mas não, ele ganha mais $ 2 milhões e vai para um local ainda melhor. É muito estranho. Mas em algum momento eles têm que assumir o controle se quiserem ser respeitados, e é uma coisa difícil que o MVP teve. MVP é novo e cara, eles tiveram que pagar por uma educação. Eles já foram mais duros com qualquer outra pessoa, mas em algum momento eles precisam deixar claro que estão no comando. E hoje, quando ele faltou à coletiva de imprensa, pela segunda vez, você o cortou, trouxe Perry e pronto. É um erro que o MVP está cometendo. …”

“Eu teria feito isso uma hora atrás”, continuou Sonnen. “Eles chegam à coletiva de imprensa, e ele não está lá, e o mundo está assistindo, é quando você faz a revelação. É quando você traz Mike Perry, para tentar trazê-lo depois. …Eles estão em um local um pouco mais difícil. Mas eles tinham que ver isso chegando. Ele já fez isso com eles uma vez. Eles tinham que ver: ‘Ei, há uma pequena possibilidade de que, quando chegarmos aqui, ele não esteja aqui.’ Em algum lugar ele perdeu o voo, em algum lugar ele não se registrou no quarto do hotel. Eles deveriam ter recebido notícias e tempo suficiente para lutar, e tinham Mike Perry lá. Eles deveriam ter seguido em frente com isso.”

No entanto, por qualquer motivo, Paulo decidiu não fazê-lo. Paul continua a pular obstáculos para que ele possa, esperançosamente, finalmente acertar as contas com Fury, e embora Sonnen não ache que seja o melhor uso de seu tempo e recursos, ele sugere que essa experiência só beneficiará Paul como promotor no futuro. .

“O que Jake Paul passou, pelas contribuições que ele fez, e a disposição e as contribuições que ele está disposto a fazer, a maneira como a indústria o tratou e até mesmo caras como Fury, que não comparece a uma coletiva de imprensa. , que tem um evento principal remarcado e depois não aparece mais, isso é terrível”, disse Sonnen. “Mesmo para os baixos padrões do negócio do boxe, isso é o degrau mais baixo, tudo o que eles fizeram com Paul. Se Paul conseguir passar apenas por esta fase introdutória, o resto de sua carreira será muito fácil, porque isso é anormalmente difícil.”

Paul e Fury estão programados para se enfrentar em 26 de fevereiro na Diriyah Arena em Diriyah, Arábia Saudita.