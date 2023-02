Chael Sonnen: perda de Jake Paul ‘apenas ajuda a adicionar validade’ à carreira

Chael Sonnen não acredita que a carreira esportiva de Jake Paul tenha acabado.

Para o três vezes desafiante ao título do UFC e especialista em MMA, a derrota de Paul para Tommy Fury no domingo pode acabar envolvendo os fãs – eles ficarão por perto para ver o retorno do YouTuber que virou boxeador.

“Perdas muitas vezes podem realmente machucar as pessoas”, disse Sonnen na segunda-feira A Hora do MMA. “Toda a razão pela qual Roy Jones ainda está lutando e não é um milionário é porque ninguém pode vencê-lo, ou o fato de Jon Jones vender ingressos que estão vestidos como assentos vazios, milhares e milhares de, porque ninguém pode vencê-lo. Se ele tivesse perda em algum lugar lá dentro, se você tivesse apenas criado a ideia na mente de alguém de que você era [beatable].”

Fury superou Paul em dois dos cartões de pontuação de três juízes. Depois disso, Paul planejou uma revanche imediata com seu rival, possibilitada por uma cláusula relatada em seu contrato de luta.

Desde então, os fãs de luta avaliaram o próximo movimento de Paul – e se os fãs o seguiriam. Mas de acordo com Sonnen, isso não se aplica ao jovem Paul.

“Não sei se uma perda dói – uma perda apenas ajuda a adicionar validade, ajuda a torná-la real”, disse ele. “Se ele tivesse vencido aquela luta, haveria muita gente reclamando trabalho. Muitas pessoas afirmam trabalhar em toda essa experiência em primeiro lugar, o que não deveriam. … Temos que conviver com esse nível de ridículo. Então não, acho que uma perda às vezes é exatamente o que uma adjudicação honesta tem. Não tenho problema com isso.”

Um princípio semelhante foi verdadeiro para a carreira de Sonnen em esportes de combate. Os fãs não compareceram porque ele tinha o melhor histórico – ele perdeu todas as três disputas pelo título depois de se tornar uma estrela e depois perdeu várias lutas de alto nível. Eles ainda assistiam porque ele os fazia se importar com ele.

Fury vs. Paul encerrou um fim de semana movimentado de esportes de combate com eventos do Bellator, UFC, BKFC e ONE. Em seguida, houve uma luta de exibição entre o grande lutador de boxe aposentado Floyd Mayweather e a estrela da realidade que virou lutador Aaron Chalmers. Mas a luta de domingo atraiu um enorme interesse online, e Paul afirmou que ganhou $ 30 milhões na derrota.

Sonnen tem alguns conselhos para as pessoas que cuidam da carreira de Paul. O lutador aposentado de 45 anos acha que a ideia de colocar a luta Fury x Paul em um domingo foi um grande erro.

“Quero dizer, o fato de estar no ESPN+ e eu não saber realmente me irrita”, disse ele. “Alguém realmente falhou em fazer isso. … Se alguém está lutando em um domingo, eu não me importo. Se for lutar no domingo, estou fora, só para você entender. Se você escolher o Dia do Senhor para entrar em uma luta, eu estou fora.”