Chatbot de Inteligência Artificial deve revolucionar as pesquisas na internet (entenda!)

O ChatGPT da empresa OpenAi, é uma ferramenta de chatbot que utiliza a Inteligência Artificial (IA) para responder às perguntas de seus usuários, de uma maneira singular, e até mesmo surpreendente. Ela consegue se assemelhar à linguagem humana, o que tem gerado um grande debate sobre o assunto.

Todavia, o ChatGPT foi lançado em novembro do ano passado e está aberto a seus usuários. A IA do chatbot é parecida com um sistema de buscas, como o Google e o Bing, por exemplo. A plataforma é utilizada para responder a perguntas e pode gerar rascunhos de e-mails, sugerir códigos de programação e textos acadêmicos.

Com o grande sucesso do ChatGPT, outras gigantes do setor tecnológico estão se preparando para oferecer a seus usuários, ferramentas parecidas. Estima-se que o uso da IA possa revolucionar o mercado e a maneira como escrevemos textos, além da forma como utilizamos inúmeras ferramentas, como as de busca na internet.

Analogamente, alguns especialistas têm afirmado que estas ferramentas não são muito confiáveis. Eles afirmam que a IA pode espalhar desinformação, inventar respostas, apresentar informações diferentes para as mesmas perguntas, e até mesmo exibir preconceitos sexistas e racistas.

Ferramentas de busca na internet

A princípio, a grande maioria dos internautas têm utilizado os sites de procura, como o Google, por exemplo, para realizar suas pesquisas nas últimas décadas. A operação é simples, basta digitar uma pergunta no campo de busca e esperar por uma lista contendo um grande número de sites com informações relacionadas.

Com a utilização dos chatbots e IA, espera-se que haja uma mudança em pouco tempo. Em síntese, a nova tecnologia promete oferecer a seus usuários respostas mais completas e complexas, e também uma interação mais humana entre a plataforma e quem as utiliza. Há uma alteração no modo como os serviços operam.

Como os chatbots ainda estão sendo implementados, as companhias e organizações responsáveis pela tecnologia estão testando as suas possibilidades. Há também um estudo acerca dos usuários e sua disposição para utilizar as novas ferramentas, que deverão empregar um novo tipo de pesquisa.

Chatbot da Microsoft

A Microsoft anunciou na terça-feira (7/02) que irá modificar sua plataforma de busca, o Bing, utilizando o ChatGPT. Aliás, a companhia investiu bilhões de dólares na empresa criadora da tecnologia, a OpenIA. Além de exibir uma lista com os resultados da busca, ela irá responder as perguntas e conversar com seus usuários.

Chatbot do Google

O Google, maior plataforma de busca na internet do mundo, realizou um evento na quarta-feira (8/02), onde informou seus usuários sobre a utilização da IA semelhante ao ChatGPT, chamada de Bard AI, de modo que seu site de procura, ofereça respostas mais completas e uma melhor interação a quem utiliza a ferramenta.

Chatbot da Baidu

A Baidu é uma empresa chinesa que se destaca há alguns anos no mercado. Ela fez um anúncio no qual informou que deverá utilizar uma ferramenta semelhante ao ChatGPT. No entanto, a companhia não deu detalhes sobre o assunto. Não se sabe como a plataforma irá incorporar a tecnologia.

Sucesso do ChatGPT

O sucesso do ChatGPT e sua IA, fez com que as gigantes da internet buscassem por ferramentas e tecnologias semelhantes a da OpenAI. De fato, ela pode criar redações e respostas claras e convincentes a respeito dos mais variados assuntos, o que pode revolucionar a forma como os mecanismos de busca são utilizados.

Dessa maneira, há um grande interesse não apenas do público, mas também das empresas, sobre os chatbots de IA. A nova tecnologia impactará exponencialmente nos mecanismos de busca e na maneira como se produzem e-mails, textos, entre outras tarefas. São várias as inovações que podem revolucionar o mercado.

Segundo Prabhakar Raghavan, vice-presidente sênior do Google, “Temos inovações ainda mais empolgantes habilitadas por inteligência artificial em andamento que mudarão a maneira como as pessoas pesquisam, trabalham e se divertem. Estamos reinventando o que significa pesquisar e o melhor ainda está por vir”.

Há algumas dúvidas relacionadas a criação de textos e se a IA irá tomar o lugar de artistas, poetas e escritores. Isso se deve ao fato de que é possível utilizar o chatbot para criar poemas rimados,e outros tipos de textos, por exemplo. Por outro lado, ela pode auxiliar os usuários das mais variadas maneiras.