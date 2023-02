Checo Perez confirma que o carro da Red Bull é o mais rápido de todos

Salgumas vozes no paddock já o dizem desde sexta-feira e com o passar das horas e com o desempenho de Checo Pérez no sábado foi confirmado. A Red Bull está em uma liga diferente no início da temporada de 2023. O ritmo de corrida é devastador, a degradação dos pneus é muito pequena com o passar das voltas e o mexicano se encarregou de demonstrar que a Ferrari não será a mais rápida na primeira corrida da temporada.

Pérez fez o tempo mais rápido da pré-temporada, 1:30,305, menos que a pole de 2022 e 1,4 segundos atrás Max Verstappen‘s no mesmo dia 3 de testes do ano passado neste circuito. A melhora é normal de um ano para o outro, mas as diferenças não.

Perez, 0,7 segundos melhor que a Ferrari

Checo fez o seu melhor tempo com o pneu C4, o pneu macio da gama Pirelli, e com os mesmos pneus ficou 0,7 segundos à frente do Charles Leclerc e Carlos Sainz.

É verdade que o piloto nascido em Mônaco conseguiu seu tempo de manhã e Sainz uma hora antes do mexicano, mas ainda é uma grande lacuna na grande especialidade da Ferrari no ano passado. Se Verstappen já venceu largando em segundo ou terceiro, da pole ele pode ser devastador.

Hamilton mostrou melhora, mas não muito

Lewis hamilton ficou em segundo no final da prova final antes do Mundial, mas com um C5, ou supermacio. Há meio segundo de melhoria entre um pneu e o outro, então Lewis estaria perto da Ferrari, mas 0,8 segundos atrás e 0,8 segundos atrás Checoda Red Bull, que sempre foi bom nesta pista, onde conquistou sua primeira vitória na F1 em 2020.

E na corrida, pode ser ainda mais longe, já que a degradação do RB19 é espantosamente baixa, inferior à da Mercedes e principalmente da Ferrari, que sofreu em Carlos SainzSimulação de corrida de o mesmo problema de toda a semana. Não é uma questão de pessimismo e a Ferrari com certeza vai afinar para a próxima semana, mas as perspectivas não são animadoras para lutar por vitórias neste início de Mundial.

Alonso, 0,4 atrás da Ferrari

Fernando Alonso terminou, com os mesmos pneus, 0,4 segundos atrás da Ferrari e 1,1 segundos atrás da Red Bull, diferença que poderia ser menor considerando o horário das voltas, mas não muito. A Aston Martin pode ambicionar ser o quarto melhor carro no início da campanha, ficando 0,3 segundos atrás da Mercedes e numa dura luta com a Alfa Romeo, que com Valtteri Bottas (C5) foi o terceiro no último dia.

No entanto, a degradação dos pneus em FernandoOs treinos do piloto foram excelentes, quase não teve nenhum digno de nota e até reduziu os tempos conforme o combustível acabava. Isso lhe dá a chance de se aproximar da Mercedes e da Ferrari na corrida do próximo domingo. O AMR23 é um bom carro de corrida, rápido nas retas e sem fraquezas marcantes, um carro para Fernando mostrar sua imensa classe ao volante. Nem tudo foram más notícias.

Os tempos. Teste do dia 3 do Bahrein (final)