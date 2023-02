Chef de Chris Hemsworth revela incríveis segredos da dieta: o que ele bebe, o que come…

Chris Hemswortho chef Sérgio Pereira revelou os segredos por trás do corpo sarado do famoso ator australiano. Pereira se encarrega de cuidar da alimentação de Hemsworth, ressaltando que o ator da Marvel se destaca pelo comprometimento com os treinos e alimentação.

O chef espanhol explicou que Hemsworth sempre começa o dia tomando a mesma bebida. Nada mais é do que um copo de água morna com limão e uma colher de sopa de vinagre de maçã.

Como ele explica, isso faz com que seu corpo fique alcalino, o que permite que a absorção posterior de nutrientes seja mais eficaz.

O que Hemsworth come?

Em entrevista à FEMAIL, Pereira discutiu sobre os alimentos incluídos no Hemsworthdieta rigorosa de, revelando que seu objetivo é aumentar sua ingestão de proteínas.

“Trabalhando com cris é maravilhoso porque ele está muito comprometido com seu treinamento e nutrição”, Pereira observado.

“É muito divertido trabalhar com ele, pois trabalha duro. Sempre que ele precisa ganhar peso, aumentamos bastante a ingestão de proteínas.

“Por exemplo, ele pode comer 200 gramas de bife grelhado com alguns ovos fritos em azeite de oliva extra virgem e algumas fatias de pão paleo.

“Uma hora e meia depois, seguiríamos com um smoothie verde composto por proteína vegetal em pó, spirulina, couve fresca, hortelã, manga congelada, azeite e sal marinho.”

Pereira também enfatizou que a esposa de Hemsworth, Elsa Patakyestá tão empenhada quanto o marido em manter a forma.

“Elsa é exatamente como cris no sentido de que ela trabalha muito duro – ela está muito comprometida com sua saúde e boa forma”, acrescentou.

“Em termos de alimentação, Elsa é espanhola, então ela é uma grande defensora da culinária mediterrânea. Ela segue uma dieta balanceada, e o segredo é sempre usar um bom azeite, produtos frescos e proteínas.”