Chelsea prepara oferta por João Félix: querem incluir jogadores no negócio, mas Atlético de Madrid só quer dinheiro

Chelsea quer manter joao felix. Os portugueses, por empréstimo do Atletico Madrid, é convincente em Stamford Bridge. Nem o cartão vermelho na estreia nem a suspensão posterior ofuscaram a sua chegada a Londres, onde já marcou como goleador e contra Borussia Dortmund ele foi a centelha brilhante, apesar de não ter convertido as duas grandes chances que teve.

Todd Boehlyo novo proprietário após comprar o clube de Roman Abramovich, fez um grande investimento na equipe e está pronto para mais. O próximo passo está em andamento com planos de fazer uma oferta para o Atlético jogador.

João gostou da ideia

Joãoa pedra angular da operação, adaptou-se bem Chelsea e sua ideia é permanecer no clube que lhe deu uma chance desde o primeiro momento.

O jogador e seu poderoso séquito sempre reclamaram que Diego Simeone não fez o mesmo em Atlético e agora ele sente que tudo ao seu redor em Londres facilita sua intenção de se tornar, como ele deseja, um dos melhores jogadores da Europa.

Chelsea quer trazer jogadores

Chelseapor sua vez, consideram que é um jogador com quem poderiam construir um projeto vitorioso após o surpreendente colapso após a vitória na Liga dos Campeões em 2021.

Quase não sobrou nada desse projeto e a reconstrução gira em torno de jovens talentos Enzo Fernandez e João. O grande número de entradas de jogadores na recente janela de transferências levou a um excesso de jogadores que o clube inglês quer usar para reduzir o investimento em Félix.

Monte, um deles

Entre essas possíveis características dos players monte de pedreiro. Intocável até recentemente, o jovem talento se viu sem lugar no time titular (como visto contra Dortmund) e é um dos jogadores oferecidos a Los Rojiblancos para reduzir o custo do João transferir.

O problema com montar e outros candidatos são os altíssimos salários pagos na Premier League. Isso está longe de Atletico Madridambições de quando pensa em seu futuro plantel.

Gil Marin quer dinheiro…

Incluir jogadores no negócio não é o único problema enfrentado por Chelsea Neste cenário. Miguel Ángel Gil Marin já está a par da situação e deixou claro ao jogador português e à sua equipa que a sua intenção é receber uma quantia significativa sem a inclusão de Chelseajogadores excedentes.

Ou seja, recuperar ao máximo os 127 milhões de euros investidos em 2019 para o entãoBenfica jogador.

O valor vai depender do desempenho dele

Apesar das especulações sobre o montante Atletas vai pedir João, a realidade vai depender do desempenho do jogador. Se ele atingir um nível muito alto, logicamente, haverá mais pretendentes do que Chelsea e portanto Atlético vai pedir mais dinheiro. Caso contrário, o preço será menor.

O dinheiro, como sempre, vai ditar o valor total que seria aceito no Metropolitano para abrir mão por completo da maior contratação de sua história.