Chicharito fora de “El Trafico”? Los Angeles Galaxy perderá seu melhor jogador no início da temporada da MLS

MLS temporada está prestes a começar, e o duelo mais atraente da data de início é aquele entre Galáxia de Los Angeles e Los Angeles FC no “El Trafico”, mas hoje foi uma das piores notícias para chicarito Hernandezda equipe, que se machucou em treino e pode perder o duelo contra o feroz rival.

Chicharito machucou o tendão

Chicharito confirma que voltará a jogar pelo LA Galaxy no ano que vemTwitter: @GioGarciaLA

Javier Hernandez teve uma recidiva de uma lesão antiga no tendão da perna direita, da qual se machucou durante a pré-temporada e que ocasionou sua ausência nos dois últimos amistosos do Los Angeles Galaxy, e agora está em dúvida para “O tráfico” no próximo sábado, 25 de fevereiro, no Rose Bowl em Pasadena, Califórnia.

Depois dos testes que o Galaxy fez em Chicharito, é quase um fato que ele não jogará contra o LAFC no primeiro encontro da Copa temporada da MLS. A partida contra o atual campeão é a mais atrativa do início de campanha, e Hernandez é uma das principais atrações na bilheteria, mas sem seu artilheiro em campo, perderá o interesse dos torcedores.

Chicharito e Vela, duelo de atacantes mexicanos na MLS

Destaques dos melhores gols de Chicharito

Javier Hernández e vela Carlos são os principais jogadores do Galaxy e do LAFC, respectivamente, e já se enfrentaram quatro vezes em 2022 na MLS, duas vezes na temporada regular, uma nos playoffs e outra no US Open Cup, sendo as duas últimas vitórias de Vela e empresa.

Vale lembrar que, pela primeira vez na história da franquia, o Los Angeles FC sagrou-se campeão da MLS na mesma temporada em que trouxe para suas fileiras grandes craques mundiais como o atacante galês Gareth Bale e zagueiro italiano Giorgio Chielliniportanto, para o Galaxy é importante mostrar quem manda na cidade do sul da Califórnia.