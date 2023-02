Chicharito revela o segredo do sucesso: Por que preciso fazer gols bonitos?

Ttemporada 2023 da MLS está prestes a começar no sábado, 25 de fevereiro, e o Apple TV+ está se aquecendo para a temporada há algum tempo, tendo feito uma grande aposta nos direitos de TV para este campeonato.

É por isso que lançou uma série de documentários na série Game Changers, que teve pela primeira vez LAFCde vela Carlose agora é a vez de outra estrela mexicana na forma de Javier Chicharito Hernández.

O Los Angeles Galaxy atacante compartilhou seus grandes desafios em 2023: “Eu me encontrei com um desafio incrível e um grande processo e estou aproveitando minha vida. E parte do prazer vem de viver a vida que acho que mereço, e acho que o Galáxia merece pelo menos estar em mais uma final e brigar pelo título.”

Além disso, o atacante usou o documentário para falar sobre saúde mental: “As pessoas não falam sobre isso. Mesmo sem a consciência de que é preciso ter uma boa saúde mental”, Chicharito disse. “A vida é assim. Por exemplo, aconteceu comigo quando a vida disse ‘ei, seu avô morreu, então o que você vai fazer sobre isso, isso é saúde mental. Saúde mental é uma coisa que vive com o ser humano, você passa por períodos de saúde mental .”

O artilheiro da história da seleção mexicana também foi questionado sobre seu segredo para o sucesso tanto no El Tri quanto em clubes importantes como Real Madrid e Manchester United.

“Nunca fui o jogador mais forte, rápido ou técnico. Se estou no lugar certo, na hora certa e faço gols, por que preciso fazer gols bonitos?” ele disse. “Penso que adaptar e estar atento às circunstâncias de cada jogo pode ajudar-te a estar um passo à frente na forma como as coisas vão correr e podes tirar uma vantagem importante e é disso que se trata a vida e o desporto”.