Chiefs 38-35 Eagles: Patrick Mahomes, Chiefs brilham como um diamante no Arizona para vencer um Super Bowl inesquecível

Super Bowl LVII será lembrado para sempre como um dos maiores de todos os tempos, o Kansas City Chiefs conquistaram seu terceiro Troféu Vince Lombardi e Patrick Mahomes gravou seu nome em letras douradas na história da NFL, levando seu time a uma vitória agonizante por 38-35 sobre o Philadelphia Eagles.

Mas além dos números, a história é a de um líder que, apesar de ter machucado o tornozelo direito antes do jogo e ter sofrido outro golpe aparentemente fatal no segundo quarto do linebacker TJ Edwards. Depois dessa jogada, o Philadelphia saiu na frente por 24 a 14, mas Mahomes saiu para jogar o segundo tempo no nível do jogador que venceu o MVP da temporada regular em Honras da NFL.

Patrick Mahomes se consolidou como uma lenda da NFL

O momento ilustre do jogo não foi nenhum de seus passes para touchdown, em vez disso, foi o carregamento de 26 jardas no golpe final que preparou o cenário para que, após uma contenção, Kansas City esgotasse o tempo e com um field goal de 27 jardas de Harrison Butker saiu com a vitória emocionante.

O Chiefs tornou-se assim o primeiro time a vencer dois Super Bowls nos quais vinha perdendo por pelo menos 10 vitórias; Kansas City também venceu nessas condições contra o São Francisco 49ers na edição LIV.

Os grandes jogos de Mahomes e Hurts

Estatisticamente, Mahomes completou 21 de 27 passes para 182 jardas com três lançamentos para touchdown, sem interceptações e seis carregamentos para 44 jardas.

Para o lado perdedor, Jalen dói fez um ótimo jogo, completando 27 de 38 passes para 304 jardas com um touchdown e nenhuma interceptação, além de 15 carregamentos para 70 jardas e um recorde de três visitas à end zone por essa via.

Chiefs, a nova dinastia da NFL



Kansas City começou então a se estabelecer como a nova dinastia da NFL, vencendo dois dos últimos quatro Super Bowls, chegando a três deles e se tornando o primeiro time a jogar cinco consecutivos Jogos do campeonato da AFC em casa.