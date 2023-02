Chiefs com todas as maldições contra eles no Super Bowl LVII: Eles ganharam o cara ou coroa e têm Patrick Mahomes

EUf o Kansas City Chiefs Pode ganhar Super Bowl LVIIeles quebrarão duas das grandes maldições que pesaram incrivelmente no jogo do Troféu Vince Lombardi durante grande parte da última década: vencer no cara ou coroa e ter o MVP da temporada regular em sua lista.

Os campeões da AFC em três das últimas quatro temporadas pegaram coroa e venceram no cara ou coroa no domingo em State Farm Stadium em Glendale, Arizonaresolveu dar o Philadelphia Eagles a oportunidade de ter a bola primeiro com a intenção de ter esse privilégio no segundo tempo.

Quando e onde começou a maldição do cara ou coroa?

O mais curioso de tudo isso é que a maldição do cara ou coroa começou justamente no mesmo local onde acontece o Super Bowl LVII, durante a edição XLIX, quando Patriotas da Nova Inglaterra de Tom Brady perdeu o lance, mas ganhou o jogo.

A última vez que um time venceu a disputa de pênaltis e o Super Bowl foi durante a edição XLVIII, quando os Seahawks derrotaram o Denver Broncos no MetLife Stadium em East Rutherford, Nova Jersey.

Por outro lado, Patrick Mahomes, quarterback do Chiefs que venceu a temporada regular Jogador mais valioso designação na última quinta-feira durante o Honras da NFLtambém tem a difícil missão de ser o primeiro jogador deste milênio a vencer o Super Bowl após ser eleito o melhor jogador do ano.

Quem foi o último MVP a vencer o Super Bowl?

O último jogador a ganhar o MVP e o Super Bowl foi Kurt Warner que no distante ano de 1999 liderou o St. Louis Rams para ganhar seu primeiro Troféu Vince Lombardi quando eles derrotaram agonizantemente o Titãs do Tennessee na XXXIV edição no Georgia Dome em Atlanta. A maldição afetou até Tom Brady, Peyton Manning, entre outros.