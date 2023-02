Chiefs e Eagles aterrissam em Phoenix e se preparam para o Super Bowl 57

A alguns minutos depois do Kansas City Chiefs e o quarterback Patrick Mahomes pousou em Phoenix, o piloto pendurou uma bandeira “Chiefs Kingdom” na janela enquanto jogadores, treinadores e funcionários desciam do avião e atravessavam a pista.

Cerca de uma hora depois, era o Philadelphia Eagles que chegou ao Arizona, com uma bandeira “É uma coisa da Filadélfia” tremulando na pista enquanto o quarterback Jalen Hurts, o técnico Nick Sirianni e outros se dirigiam para uma frota de ônibus.

Philadelphia Eagles aterrissam em Phoenix antes do Super Bowl LVIILAPRESSE

Falta apenas uma semana para o Super Bowl 57.

Os Chiefs enfrentarão os Eagles em 12 de fevereiro em Glendale, Arizona.

Ambas as equipes desembarcaram na Goldwater Air National Guard Base no clima ideal de inverno em Phoenix – sol brilhante e temperaturas abaixo de 70 graus. O pessoal da equipe ocasionalmente parava para tirar fotos e fazer vídeos na pista.

Antigo chefes estrela Christian Okoye estava presente para distribuir chapéus aos jogadores de Kansas City quando eles desembarcaram do avião. A ex-estrela do running back mora no sul da Califórnia e fez uma curta viagem para Phoenix.

“Eles me ligaram e queriam que eu viesse aqui dar as boas-vindas ao time”, disse Okoye. “Então eu disse ‘Sim, claro’ – meu time está aqui se preparando para vencer o Super Bowl.”

Os apostadores esperam um bom jogo, embora discordem de Okoye e estejam dando uma ligeira vantagem aos Eagles. A Filadélfia abriu como favorita de 1 1/2 ponto, de acordo com o FanDuel Sportsbook.

O chefes avançou para seu terceiro Super Bowl em quatro temporadas, quando Harrison Butker fez um field goal de 45 jardas com 3 segundos restantes para empurrar Kansas City sobre o Cincinnati Bengals por 23 a 20 no jogo do campeonato da AFC no fim de semana passado.

Os Eagles derrotaram o San Francisco 49ers por 31 a 7 no NFC jogo do título. Eles pareciam dominantes nos playoffs até agora, também derrotando o New York Giants por 38 a 7 na rodada divisionária.

A Filadélfia está de volta ao Super Bowl cinco anos depois de vencer o New England Patriots por 41 a 33.

Agora, principalmente uma nova geração de águias – liderado por Hurts e Sirianni – virá ao Arizona para tentar conquistar mais um título.

As equipes participarão da “Noite de abertura do Super Bowl LVII” na segunda-feira no centro de Phoenix, onde todos os jogadores e treinadores de ambas as equipes estarão disponíveis para a extravagância anual da mídia.

Então é para baixo para o negócio. Os Chiefs treinarão durante a semana nas instalações de futebol do Arizona State, enquanto os Eagles farão sua preparação nas instalações de treino do Arizona Cardinals.

Não faltam histórias: o técnico do Kansas City, Andy Reid, enfrenta seu ex-time – que liderou no Super Bowl 39 – em um jogo que também é o primeiro confronto de zagueiros titulares do Black no Super Bowl com Mahomes e Hurts.

Há também um confronto irmão contra irmão entre o tight end dos ChiefsTravis Kelce e centro da Filadélfia Jason Kelce.