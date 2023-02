Chiefs em alerta máximo para o Super Bowl LVII: Chris Jones e vários companheiros de equipe com gripe e doenças

Tele principal preocupação o Kansas City Chiefs tem para este domingo é ter zagueiro Patrick Mahomes o mais próximo possível de 100% de saúde, enquanto continua se recuperando de uma lesão no tornozelo sofrida na Rodada Divisional contra o Jacksonville Jaguars. No entanto, poucos dias antes Super Bowl LVII contra o Philadelphia Eaglesmais problemas de saúde atormentam o campeão da AFC.

Quais doenças Chris Jones tem?

De acordo com James Palmer, da NFL Network, o tackle defensivo estelar dos Chiefs Chris Jones não tem se sentido bem durante a semana, segundo o relato o jogador do Pro Bowl disse a ele que está com congestão e dor de garganta e não tem conseguido treinar como gostaria, porém, também disse que estará disponível para Domingo.

As más notícias não param por aí, pois segundo Palmer o desconforto que Jones expressou não é só dele, mas há vários jogadores de Kansas City que estão na mesma situação e, embora se recuperem, não têm conseguido treinar ao ritmo que gostariam.

O domínio dos chefes

Os Chiefs têm sido uma equipe dominante nos últimos cinco anos, chegando ao AFC Championship Game nos últimos cinco anos, tudo em casa no Arrowhead Stadium e esta será sua terceira chance de disputar o Troféu Vince Lombardi, tendo vencido na edição LIV contra o São Francisco 49ers e ficando aquém na edição LV contra o Tampa Bay Buccaneers.

Chris Jones fez parte de todo esse domínio, pois foi uma escolha de segunda rodada (# 37 geral) no Rascunho de 2016 pelo Kansas City e entre seus feitos detém o recorde da NFL de jogos consecutivos com pelo menos um sack com 11 e nos últimos quatro anos foi eleito para o Pro Bowl.