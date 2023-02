Chiefs se divertem com a vitória no Super Bowl e depois trabalham na offseason

Andy Reid ainda não acabou. Patrick Mahomes também não vai a lugar nenhum.

Chad Henne está se aposentando, mas, fora isso, o Kansas City Chiefs tem muito poucos buracos para resolver antes da entressafra, e é por isso que eles já foram classificados como favoritos para defender seu título do Super Bowl no próximo ano.

Também está trazendo à tona o assunto da dinastia.

Os Chiefs são a primeira franquia a sediar cinco jogos consecutivos do campeonato, vencendo a AFC três vezes e agora erguendo duas vezes o Troféu Lombardi. Seu último desempenho pode ter sido o melhor: eles jogaram um segundo tempo quase perfeito na noite de domingo para se recuperar de uma desvantagem de 10 pontos para uma vitória de 38 a 35 sobre o Philadelphia Eagles.

“Não vou dizer dinastia ainda”, disse Mahomes, mas apenas porque “ainda não terminamos”.

Enquanto os Chiefs desfrutam de um desfile pelo centro de Kansas City na quarta-feira e seguem para a entressafra, aqui estão algumas das maiores decisões que o gerente geral Brett Veach e Reid estão enfrentando:

equipamento de franquia

O Chiefs tentou na última offseason chegar a um acordo com o left tackle Orlando Brown Jr. em um contrato de longo prazo, e ele acabou jogando nesta temporada pela franchise tag por cerca de US$ 16,6 milhões. Brown também foi excelente na maior parte da temporada, postando uma taxa de vitórias de bloqueio de quase 92%, enquanto ajudava Mahomes a estabelecer um recorde na carreira de passes de jardas.

Os Chiefs tentarão fechar esse acordo de longo prazo nesta entressafra, mas a pressão está diretamente do lado deles, porque, embora exista a opção de marcar Brown uma segunda vez, seria proibitivamente caro.

“Fui trazido aqui para ganhar campeonatos e ano após ano esse é o plano”, disse Brown. “Sou tão abençoado e afortunado por ter a oportunidade de fazer essas coisas com esse grupo de homens. Foi para isso que fui trazido aqui, para ganhar campeonatos.”

Outros agentes livres

Os Chiefs deram ao wide receiver JuJu Smith-Schuster o que equivalia a um contrato de prova de um ano no valor de insignificantes $ 3,76 milhões para esta temporada, e ele o superou em massa. Smith-Schuster gostaria de permanecer em Kansas City, e os Chiefs preferem não reconstruir completamente seu corpo de wide receiver, mas seu jogo nesta temporada provavelmente garante um acordo significativo.

“Não sou o tipo de cara que se preocupa com estatísticas, recepções, quem pega a bola ou qualquer outra coisa”, disse Smith-Schuster. “Tudo o que me importa é ganhar e quando você ganha, todos ficam muito felizes.”

Os tackles defensivos Derrick Nnadi e Khalen Saunders, o running back Jerick McKinnon, o wide receiver Mecole Hardman, o right tackle Andrew Wylie e o safety Juan Thornhill também são agentes livres. Os Chiefs têm algumas decisões difíceis a tomar quando se trata de perseguir qualquer um deles, mas não se surpreenda ao ver um casal fazer acordos amigáveis ​​​​para continuar vencendo.

Manter os outros felizes

Chris Jones, finalista do MVP defensivo, tem um ano restante em seu contrato de quatro anos e $ 80 milhões, e os Chiefs seriam sábios em começar a negociar um acordo agora. Jones acumulou 15 1/2 sacks nesta temporada para igualar o melhor ano de sua carreira, e ele teve mais dois sacks no jogo do título da AFC, antes de ajudar a colocar pressão suficiente sobre Jalen Hurts no Super Bowl.

O cornerback versátil L’Jarius Sneed e o linebacker Willie Gay Jr. também têm um ano restante em seus contratos de calouro, e os Chiefs gostariam de manter os dois por perto se o preço for justo. Ambos se tornaram grampos na defesa.

Venha para baixo

Os Chiefs estão sediando o draft da NFL pela primeira vez em abril e terão dificuldade em se sair melhor do que no ano passado. Eles adicionaram titulares de longa data no cornerback Trent McDuffie e no lado defensivo George Karlaftis, e jogadores como o wide receiver Skyy Moore, o linebacker Leo Chenal e os zagueiros Jaylen Watson, Josh Williams e Bryan Cook.

A primeira escolha é a nº 31, com seleções adicionais na segunda e terceira rodadas. Eles têm duas escolhas de quarta rodada graças à sua troca no ano passado em Tyreek Hill, juntamente com uma na quinta, uma na sexta e duas na sétima.

Os Chiefs poderiam usar mais ajuda no wide receiver, independentemente de Smith-Schuster assinar em outro lugar. Eles também poderiam usar outro tackle ofensivo devido ao status do contrato de Brown e com Wylie se tornando um agente livre.

Quanto ao treinador

Houve relatos antes do Super Bowl de que Reid, de 64 anos, agora bicampeão, pensaria em se aposentar após o jogo. Mas ele não perdeu tempo para limpá-los.

“Eu me olho no espelho e estou velho. Meu coração, porém, é jovem”, disse ele. “Estou bem com o que estou fazendo agora.”