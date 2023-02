Chiefs WR JuJu Smith Schuster abre caminho para o primeiro Super Bowl de sua carreira

Tsua última entressafra, o Kansas City Chiefs perdeu seu principal receptor, Colina Tyreek, que foi negociado com o Miami Dolphins. Pensava-se que isso significaria o fim do treinador principal Andy Reiddomínio da equipe na AFC. Essa previsão foi quebrada e minutos antes do início da Super Bowl LVII contra o Philadelphia Eagleso substituto de “Cheetah” mostra sua confiança de uma forma peculiar.

JuJu Smith Schuster revive sua carreira com os Chiefs

Para substituir Hill, Kansas City assinou JuJu Smith-Schusterque tinha sido um receptor de função com quarterback Pittsburgh Steelers de Ben Roethlisbergere esse personagem polêmico deu uma mensagem de autoconfiança ao chegar ao State Farm Stadium, em Glendale, Arizona, vestindo uma saia peculiar, roupa incomum para um jogador de futebol.

Durante a semana do Super Bowl, foi revelado que Smith-Schuster não está apenas na fila para ganhar seu primeiro Troféu Vince Lombardi, ele também pode ganhar um Bônus de US$ 1 milhão se ele levar para casa a vitória e jogar metade dos snaps ofensivos de seu time durante o jogo mais importante.

Quem é JuJu Smith-Schuster?

Escolha de segunda rodada do Pittsburgh (62ª no geral) na Draft de 2017 da USC viu sua carreira renascer depois de dois anos para esquecer com o Steelers. Em 2022, ele acumulou 78 recepções para 933 jardas com três touchdowns.

Em termos de recepções e jardas recebidas, este foi o segundo melhor ano da carreira de Smith-Schuster, perdendo apenas para 2018, temporada em que foi eleito o único Pro Bowl de sua carreira com 111 recepções para 1.426 jardas com sete visitas à end zone.