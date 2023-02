Chiefs WR JuJu Smith-Schuster trolls Philly Cheesesteaks, inflama os ânimos dos fãs dos Eagles

As se fosse uma luta de boxe em que os rivais conversam antes da partida e começam a se provocar fora do ringue, algo semelhante está acontecendo na NFL graças a Kansas City Chiefs receptor largo JuJu Smith-Schuster.

Desrespeitando o orgulho da Filadélfia

Nos dias que antecedem Super Bowl LVII, ele não mede esforços para criar espetáculo, provocar o adversário e provar no dia do jogo quem é melhor. Pelo menos é o que o wide receiver do Chiefs, JuJu Smith-Schuster, aparentemente acredita, que durante uma coletiva de imprensa insultou um dos orgulhos culinários da Filadélfia: o Philly Cheesesteaks.

De acordo com Smith-Schuster, “Os melhores cheesesteaks da Filadélfia não estão na Filadélfia, para ser honesto. Eles definitivamente não estão na Filadélfia”, disse ele, o que imediatamente atraiu a ira de dezenas de fãs na cidade do amor fraterno, que criticaram ele nas redes sociais.

O que JuJu não disse foi onde, segundo ele, estão localizados os melhores Philly Cheesesteaks, que nasceu na década de 1930 bem na Filadélfia.

JuJu tem a reputação de trollar rivais nas redes sociais

Desde que jogou pelo Pittsburgh SteelersSmith-Schuster era conhecido por trollar os rivais de maneiras diferentes antes de cada jogo, com vídeos provocativos em TikTok.

Portanto, agora ele não é exceção e está aumentando a rivalidade entre os dois times, que disputarão o Troféu Vince Lombardi em Glendale, Arizona, no domingo, 12 de fevereiro.

Smith-Schuster chegou ao Chiefs este ano em troca de US$ 10 milhões, o que pode ser mais dependendo de seu desempenho no Super Bowl. Então ele terá que fazer um grande jogo no domingo se não quiser ser trollado depois do jogo.