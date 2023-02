Child Tax Credit: Por que o CTC está tão baixo este ano?

Afamílias americanas tendem a reivindicar o crédito de imposto da criança ao mesmo tempo, eles arquivam suas declarações fiscais anuais e possivelmente reduzem o dinheiro que devem ou aumentam sua restituição. Durante 2021, o americano Congresso decidiu passar o Plano de Resgate Americano, um programa que conseguiu aumentar o valor total do crédito por criança e deu às pessoas a chance de recolher uma parte do crédito tributário antecipadamente mensalmente. No entanto, as informações on-line coletadas recentemente mostram que as pessoas não têm certeza se obterão o mesmo nível mais alto. crédito de imposto da criança quando apresentarem suas declarações este ano.

As famílias receberão um aumento do Child Tax Credit em 2023?

Resumindo, as famílias não receberão um aumento do Crédito Fiscal para Crianças em 2023 porque o Plano de Resgate Americano decidiu apenas expandir o crédito fiscal infantil para o ano fiscal de 2021. Isso significa que o crédito voltou ao valor pré-pandêmico para o ano fiscal de 2022. Os pais ou responsáveis ​​que atendem a uma série de qualificações podem obter um crédito fiscal de US$ 3.600 para crianças menores de 5 anos e US$ 3.000 para crianças entre 6 e 17 anos. No passado, o Child Tax Credit era de apenas US$ 2.000 por criança. Esse aumento de crédito sobre o qual as pessoas se perguntam foi distribuído mensalmente como uma recompensa para as pessoas que declararam seus impostos antecipadamente.

As famílias costumavam receber entre US $ 250 e US $ 300 mensais por criança no início de julho de 2021. As pessoas também reivindicavam o restante do crédito quando apresentavam sua declaração de imposto de renda de 2021. Apesar disso, o Congresso tomou a decisão de interromper a expansão do programa de crédito fiscal infantil para 2022. Isso reverteu o crédito fiscal infantil para $ 2.000 por criança que era elegível no ano fiscal de 2022 e não recebia parcelas mensais adiantadas. Um crédito fiscal reduzido para crianças significa que os pais receberão um reembolso menor em 2023 se compararem com o ano passado. Esta informação foi tomada pelo Internal Revenue Service (IRS).