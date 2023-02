China ameaça repercussões após POTUS Joe Biden estourar balão espião

TO exército dos EUA abateu no sábado um suspeito balão espião chinês ao largo da costa da Carolina depois de atravessar locais militares sensíveis em toda a América do Norte. A China insistiu que o viaduto foi um acidente envolvendo uma aeronave civil e ameaçou repercussões.

Presidente Joe Biden emitiu a ordem, mas queria que o balão fosse derrubado ainda antes, na quarta-feira. Ele foi avisado de que o melhor momento para a operação seria sobre a água, disseram autoridades americanas. Oficiais militares determinaram que derrubá-lo por terra de uma altitude de 60.000 pés representaria um risco indevido para as pessoas no solo.

Derrubada de balão da China por jato dos EUA é flagrada por câmeraLAPRESSE

A China respondeu que se reservava o direito de “tomar outras ações” e criticou os EUA por “uma óbvia reação exagerada e uma grave violação da prática internacional”.

Em sua declaração de domingo, Ministério das Relações Exteriores da China disse que “a China defenderá resolutamente os direitos e interesses legítimos da empresa relevante e, ao mesmo tempo, reservando-se o direito de tomar outras ações em resposta”.

A presença do balão nos céus dos EUA nesta semana foi um duro golpe nas já tensas relações EUA-China, que estão em uma espiral descendente há anos. Isso levou Secretário de Estado Antony Blinken cancelar abruptamente uma viagem de alto risco a Pequim com o objetivo de aliviar as tensões.

“Eles derrubaram com sucesso e quero elogiar nossos aviadores que conseguiram”, disse Biden após descer Força Aérea Um em rota para Camp David.

Balão espião da China é visto na manhã de sábado

A gigantesca esfera branca foi vista na manhã de sábado sobre as Carolinas ao se aproximar da costa atlântica. Sobre 14:39 ESTum caça a jato F-22 disparou um míssil no balão, perfurando-o enquanto ele estava a cerca de 6 milhas náuticas da costa perto de Myrtle Beach, Carolina do Sul, disseram altos funcionários da defesa.

O espetáculo fez os americanos olharem para o céu durante toda a semana, imaginando se o misterioso balão havia flutuado sobre eles.

No sábado, Ashlyn PreauxEla, 33, saiu para pegar sua correspondência em Forestbrook, Carolina do Sul, e notou que seus vizinhos olhavam para cima – e lá estava ele, o balão no céu azul sem nuvens. Então ela viu caças circulando e o balão foi atingido.

“Eu não esperava acordar para estar em um ‘Top Gun‘ hoje”, disse ela.

Os destroços caíram a 47 pés de profundidade, mais raso do que as autoridades esperavam, e se espalharam por cerca de sete milhas e a operação de recuperação incluiu vários navios. Os funcionários estimaram que os esforços de recuperação seriam concluídos em pouco tempo, não em semanas. Uma embarcação de salvamento estava a caminho.

Autoridades militares e de defesa dos EUA disseram no sábado que o balão entrou na zona de defesa aérea dos EUA ao norte das Ilhas Aleutas em 28 de janeiro e se moveu amplamente por terra no Alasca e depois no espaço aéreo canadense nos Territórios do Noroeste na segunda-feira. Ele cruzou de volta para o território dos EUA no norte de Idaho na terça-feira, dia em que o casa branca disse que Biden foi informado primeiro sobre isso.

Balão espião da China é visto sobre Montana

O balão foi visto na quinta-feira sobre Montana, lar de Base Aérea de Malmstromque possui campos de silos de mísseis nucleares.

Os americanos conseguiram coletar informações sobre o balão enquanto ele sobrevoava os Estados Unidos, dando-lhes vários dias para analisá-lo e aprender como ele se movia e o que era capaz de vigiar, segundo disseram dois altos funcionários da defesa. Os funcionários informaram os repórteres sob condição de anonimato.

As autoridades disseram que os militares dos EUA estavam constantemente avaliando a ameaça e concluíram que a tecnologia no balão não forneceu aos chineses inteligência significativa além do que já poderia obter dos satélites, embora os EUA tenham tomado medidas para mitigar as informações que poderiam coletar como ele se moveu junto. Os republicanos criticaram a resposta de Biden.

“Permitir que um balão espião do Partido Comunista da China viajar por todo o território continental dos Estados Unidos antes de contestar sua presença é uma projeção desastrosa de fraqueza da Casa Branca”, disse Senador do Mississippi, Roger Wickero principal republicano no Comitê de Serviços Armados do Senado.

Senador Thom Tillis, RN.C., twittou: “Agora que este episódio embaraçoso acabou, precisamos de respostas do governo Biden sobre o processo de tomada de decisão. A China comunista foi autorizada a violar a soberania americana sem impedimentos por dias. Devemos estar melhor preparados para futuras provocações e incursões de o PCC”.

Senadora Lindsey Graham, RS.C., foi mais positivo: “Obrigado aos homens e mulheres do exército dos Estados Unidos que foram responsáveis ​​por completar a missão de abater o balão de vigilância chinês. A Administração Biden fez a coisa certa em derrubá-lo.”

China afirma que balão é para pesquisa meteorológica

A China alegou que o balão era apenas um “dirigível” de pesquisa meteorológica que havia sido desviado do curso. O Pentágono rejeitou isso imediatamente – assim como a alegação da China de que não estava sendo usado para vigilância e tinha apenas capacidade de navegação limitada.

No sábado, o governo chinês procurou minimizar o cancelamento da viagem de Blinken.

“Na verdade, os EUA e a China nunca anunciaram nenhuma visita, os EUA fazendo tal anúncio é assunto deles, e nós respeitamos isso”, disse. Ministério das Relações Exteriores da China disse em comunicado.

O Pentágono também reconheceu relatos de um segundo balão sobrevoando a América Latina.

“Agora avaliamos que é outro balão de vigilância chinês”, Brigue. Gen. Pat Rydersecretário de imprensa do Pentágono, disse em um comunicado.

Autoridades disseram que os balões fazem parte de uma frota que a China usa para vigilância e podem ser manobrados remotamente por meio de pequenos motores e hélices. Um oficial disse que eles carregam equipamentos no casulo sob o balão que geralmente não estão associados a atividades meteorológicas padrão ou pesquisas civis.

Segundo balão espião chinês ainda é um mistério

O Ministério das Relações Exteriores da China não respondeu imediatamente a uma pergunta sobre o segundo balão.

Esta não é a primeira vez que balões espiões chineses cruzam o espaço aéreo dos EUA nos últimos anos, disse uma das autoridades. Pelo menos três vezes durante o governo Trump e pelo menos uma outra vez durante o mandato de Biden como presidente, eles viram balões se cruzarem, mas não por tanto tempo, disse o funcionário.

Blinken, que deveria partir de Washington para Pequim na sexta-feira, disse que disse a diplomata chinês Wang Yi em um telefonema que enviar o balão sobre os EUA foi “um ato irresponsável e que a decisão (da China) de tomar essa ação na véspera da minha visita é prejudicial para as discussões substantivas que estávamos preparados para ter”.

As reações não censuradas na internet chinesa espelharam a posição oficial do governo de que os EUA estavam exagerando na situação. Alguns usaram isso como uma chance de zombar das defesas dos EUA, dizendo que não podiam nem se defender de um balão, e os influenciadores nacionalistas aproveitaram a notícia para zombar dos EUA.

A China negou qualquer alegação de espionagem e disse que é um balão de uso civil destinado a pesquisas meteorológicas. O Ministério das Relações Exteriores enfatizou que a jornada do balão estava fora de seu controle e instou os EUA a não “manchá-lo” por causa do balão.

Em preparação para a operação de sábado, o Administração da Aviação Federal espaço aéreo temporariamente fechado na costa da Carolina, incluindo os aeroportos de Myrtle Beach e Charleston, Carolina do Sul, e Wilmington, Carolina do Norte. A FAA redirecionou o tráfego aéreo da área e alertou para atrasos devido às restrições de voos. A FAA e guarda Costeira trabalhou para limpar o espaço aéreo e a água abaixo do balão quando ele alcançou o oceano.

Imagens de televisão mostraram uma pequena explosão, seguida pelo balão gigante murcho descendo como uma fita em direção à água. Bill Swanson disse que viu o balão esvaziar instantaneamente de sua casa em Myrtle Beach enquanto os caças circulavam.

“Quando murchou, foi quase instantâneo”, disse ele. “Em um segundo está lá como uma pequena lua e no segundo seguinte se foi.” Swanson acrescentou que um rastro de fumaça seguiu o balão quando ele caiu.