Chloe Bailey lança colaboração e vídeo de Chris Brown após reação massiva

Chloe Bailey não deixou que os inimigos a impedissem de lançar seu novo single com Chris Brown … divulgando com um novo videoclipe que já obteve centenas de milhares de visualizações.

“How Does it Feel” de Chloe e Chris saiu na sexta-feira, e em uma reversão completa da semana passada, a maioria dos comentários no Twitter de Chloe sobre a música são positivos… e em menos de 12 horas, o videoclipe em si foi lançado. perto de 350.000 visualizações.

as amostras de registro Dionne Warwicka jam de 1973 “You’re Gonna Need Me” – popularizada por UsherA música clássica de 2004 de 2004, “Throwback” – para aumentar as vibrações do R&B, e é provavelmente por isso que os fãs estão cantando uma música diferente agora.