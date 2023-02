Chris Brown critica Kiely Williams por críticas à colaboração de Chloe Bailey

Chris Brown está escolhendo a cantora Cheetah Girls/3LW Kiely Williams entre a galeria de amendoins chateada com a qual ele está colaborando Chloe Bailey … mas Breezy está arrasando, quase literalmente!!!

Após a malfadada prévia de Chloe de “How Does It Feel”, Kiely fez um discurso sobre a colaboração como vários fãs – acusando Chris de explorar o talento de artistas negras para mascarar seu caso de violência doméstica anterior com Rihanna.

Breezy está atualmente em turnê no exterior, mas teve tempo para responder às críticas de Kiely e o fez com uma mistura de pena e humor … para ele de qualquer maneira.

Ele considerou Kiely quebrada – mentalmente, financeiramente ou ambos – pelos ataques não provocados e, em seguida, pegou o caminho inferior mirando em seu ceceio. Ele brincou como ela cantou “promithis, promithis” em seu hit “No More (Baby I’Ma Do Right)” e novamente por meio de um meme com a legenda “thop it !!!”

Enquanto Breezy não hesitou em atirar em Kiely, Chloe ainda tem que lidar com sua base de fãs com raiva antes do lançamento de CONFIRA.