Chris Brown enviou uma mensagem para a grávida Rihanna antes de seu show no intervalo?

Rihanna apresentou o show do intervalo do Super Bowl LVII e fez um grande respingo assim que ela subiu ao palco, porque não apenas começou com um banger, mas também revelou a nova barriga de seu segundo filho.

Enquanto isso, o ex-Chris Brown enviou uma mensagem enigmática pelo Instagram antes de subir ao palco, e imediatamente as pessoas começaram a especular se a mensagem era destinada a Rihanna.

Chris Brown postou uma mensagem enigmática no Instagram

Parece que a resposta está pendente e pode ser que ele tenha enviado boa sorte a Riri de todo o coração ou que fosse para outra pessoa, no entanto, a internet tinha muito a dizer sobre isso.

“ex típico, aparece casualmente sempre que estamos prosperando. tchau”, disse um fã, então mais pessoas continuaram pesando.

Outros disseram que a situação lhes deu “embaraço de segunda mão” ao verem a dica para Rihanna do homem que a atacou fisicamente, fazendo-a apresentar queixa por agressão criminosa, pois ela a deixou machucada quando eles namoraram.