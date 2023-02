Chris Brown não entende por que as pessoas ainda o ‘odeiam’ após o ataque de Rihanna em 2009: por favor, beije minha bunda

Chris Brown não consigo entender porque as pessoas ainda o odeiam depois de agredir a ex-namorada Rihanna em 2009. O cantor americano criticou os críticos ao admitir que o que fez foi um erro.

Ele enfatizou que tinha 17 anos quando o incidente ocorreu e expressou sua frustração com aqueles que ainda o criticam 14 anos depois.

“Se você ainda me odeia por um erro que cometi quando tinha 17 anos, por favor, beije minha bunda inteira!” Marrom escreveu em um story do Instagram.

“Estou com 33 anos! Estou tão cansado de todos vocês continuarem com essa narrativa. Vocês são os mesmos que sintonizam toda semana para assistir rosto azul e cristão espancar uns aos outros na frente do mundo.

“Mas tudo bem? É entretenimento? Vocês podem chupar meu pau desrespeitosamente.”

Marrom em seguida, compartilhou fotos de celebridades brancas masculinas e femininas que foram acusadas ou acusadas de abuso, incluindo Sean Penn, Mel Gibson, Nicolas Cage, Ozzy Osbourne, Tommy Lee, Emma Roberts, Carmen Electra e Josh Brolin.

“Onde está a cultura do cancelamento com esses artistas brancos namorando mulheres menores de idade, batendo em suas esposas e transmitindo-lhes AIDS”, observou ele.

“Oh. Isso mesmo.. eles são seus amigos. Chega de amor falso de mim… Fique fora do meu caminho ou você será atropelado assim.

“Nenhum de vocês e eu quero dizer nenhum de vocês manos pode foder comigo.”