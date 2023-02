Chris Rock responderá ao tapa de Will Smith no especial pré-Oscar da Netflix

Chris Rockvai finalmente falar sobre Will SmithO tapa no Oscar quase um ano depois de acontecer para o mundo inteiro ver. Ele fará isso por meio de um especial de stand up da Netflix.

O show, intitulado ‘Chris Rock: Selective Outrage’, será a primeira transmissão ao vivo da plataforma e acontecerá no dia 4 de março.

Rock será acompanhado por Amy Schumer, Jerry Seinfeld e Leslie Jones durante a performance.

“Se você estivesse esperando para ver Chris Rock enfrentar o infame Will Smith situação de tapa… o comediante está pronto para contar sua própria versão humorística em seu especial ao vivo da Netflix”, disse uma fonte ao Page Six.

A fonte disse Pedra tem trabalhado com escritores de comédia veteranos para garantir que suas piadas pastelão sejam sólidas e engraçadas.

“As pessoas precisam sintonizar até a última piada, não ficarão desapontadas”, continuou a fonte.

O que é ‘Indignação Seletiva’?

O especial será filmado no Hippodrome Theatre, em Baltimore. Vai ao ar uma semana antes do Oscar, em 12 de março.

‘Indignação seletiva’ é uma frase Pedra usou repetidamente em shows recentes ao descrever o tapa de Will Smith.

Um repórter do Wall Street Journal disse que em um programa preparatório, Rock dedicou cerca de cinco minutos a Will e ao tapa, ligando-o entre piadas sobre a frase ‘vítima’ e ‘os hábitos de namoro de mulheres de diferentes idades’.

“Chris é um comentarista muito perspicaz. É por isso que os especialistas se referem e citam coisas que ele disse. Mas isso não é o mesmo que ele falando sobre seus sentimentos sombrios mais profundos. Não é quem ele é.” Noam Dwormandono da Comedy Cellar, disse ao Journal.