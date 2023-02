Chris Weidman mira retorno do UFC no verão: ‘Volto para tentar recuperar o que é meu’

Chris Weidman está quase pronto para voltar ao cage.

Weidman, ex-campeão dos médios do UFC, está afastado das competições há quase dois anos após a catastrófica lesão na perna que sofreu contra Uriah Hall no UFC 261. Em janeiro, o ex-campeão dos médios do UFC anunciou que voltará à ação em março, onde enfrenta Owen Livesey em uma superluta de grappling no Polaris 23. Falando com Ariel Helwani na segunda-feira, Weidman explicou que sua perna ainda não está 100 por cento, então ele viu o grappling como uma boa maneira de voltar à competição.

“Tem sido um longo caminho”, disse Weidman em A Hora do MMA. “Tenho suportado esta lesão e recuperação. Foram quatro cirurgias, tive infecções, foi um inferno. Já me pediram algumas vezes para participar de eventos de grappling ao longo dos anos e nunca funcionou com o tempo. Eu fiz o Abu Dhabi [Combat Club] lá em 2009, fiz as seletivas e depois pude ir para o Abu Dhabis em Barcelona, ​​na Espanha, e foi uma grande oportunidade para mim. Gostei muito e sempre senti que faria grappling com mais frequência porque gosto, mas obviamente o MMA tomou conta e foi nisso que estive focado. Mas como minha perna ainda está se recuperando, ainda há algumas coisas em pé com as quais ainda estou lidando, alguns problemas com dor, e me ofereceram essa luta Polaris, então eu disse: ‘Sabe de uma coisa, isso pode seria uma boa oportunidade para entrar em uma competição, me acostumar a competir novamente, não apenas entrar com o ringue completamente enferrujado na minha próxima luta quando eu voltar para o UFC’ Eu apenas achei que era um ótimo momento.”

Como observou Weidman, ele não é novato quando se trata de luta de elite. Ele foi duas vezes lutador do All-American na faculdade e venceu as seletivas do ADCC na América do Norte em 2009, onde fez uma luta competitiva com a lenda do grappling André Galvão.

Ainda assim, a primeira prioridade de Weidman é retornar à sua carreira no MMA, e depois de se testar nesta luta de grappling, “The All-American” espera voltar ao cage neste verão.

“Acho que provavelmente em junho, algo assim”, disse ele. “Em algum lugar em junho. Vou esperar até depois desta luta. Consiga essa vitória, concentre-se nisso e, depois disso, irei para o UFC e descobrirei. Eu ainda tenho coisas que tenho que descobrir na minha perna.

Weidman é um dos pesos médios mais talentosos da história do UFC, tendo mantido o título por mais de dois anos. Com 39 anos e vindo de uma das piores lesões da história do UFC, é justo se perguntar por que ele está voltando ao MMA. Mas para o ex-campeão é simples: ele acredita que pode voltar a ser o melhor do mundo e quer provar isso, ou seja, quando voltar, quer ser jogado no fundo do poço.

“Eu diria que alguém está entre os 15 primeiros”, disse Weidman. “Qualquer pessoa de 10 a 15 anos. Eu tinha tipo, 12 ou algo assim quando saí, então em algum lugar lá. Eu não estou voltando para ser um lutador classificado como B ou um porteiro ou qualquer coisa assim. Eu passei por todo esse inferno não apenas para voltar e ser assim. Estou voltando para tentar recuperar o que é meu, tentar pegar esse cinturão. Depois de analisar todos esses caras e ver a divisão dos médios nesses últimos dois anos, com todo mundo na ponta, acho que não tem porque eu não vencer esses caras. Então, estou animado para trabalhar meu caminho e chegar lá. …

“Acho que meu conjunto de habilidades combina muito bem com os melhores e estou animado para chegar lá. Acho que há um caminho para isso. Bata alguém no top-15, e então talvez alguém no top-5 e bum, estou lá. Mas tenho muito trabalho a fazer e estou empolgado com o desafio. Não estou me colocando nessa porcaria para lutar contra alguns caras que sei que posso vencer ou apenas para fazer uma luta de grande nome, estou tentando chocar o mundo novamente. Eu sei que não haverá muitas pessoas pensando que eu posso voltar e isso me emociona, quando estou sendo contado assim.

A luta de Weidman com Livesey acontece no dia 11 de março no Doncaster Dome em Doncaster, Inglaterra, e será transmitida exclusivamente no UFC Fight Pass.