Chrissy Teigen reage ao fato de sua ‘p**sy ass’ Trump Diss ser lida no Congresso

Chrissy Teigen parece que ela alcançou o topo da montanha – um de seus tweets mais cheios de palavrões sobre Donald Trump foi lido em voz alta na quarta-feira no Congresso, e é muito difícil não rir do vídeo.

Aqui está o acordo … Os republicanos da Câmara estão conduzindo uma audiência para investigar o suposto papel do Twitter na supressão Hunter Biden histórias. Mas, Rep. Maxwell Frostum democrata, mudou a conversa para a interação do ex-presidente Trump com o aplicativo de pássaros.