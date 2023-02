Christian Atsu, ex-jogador do Málaga, Porto, Chelsea e Newcastle, foi encontrado com vida nos escombros do terremoto na Turquia e na Síria que já causou mais de 2.500 mortos, segundo ‘A Bola’.

A comunicação social portuguesa afirma que o Hatayspor jogador, que desapareceu nas ruínas do terremoto na cidade de Hatay, está internado com uma lesão no pé direito e dificuldades respiratórias.

Equipes de busca e resgate procuraram por Atsu depois que o terremoto de magnitude 7,5 atingiu o sul da Turquia e a Síria. Companheiros de equipe Onur Ergun e Burak Oksuz também foram encontrados, com Kerim Alici saindo dos escombros com os próprios pés, segundo A Bola.

No entanto, Hatayspordiretor esportivo da Taner fuma ainda não foi localizado após também ter sido dado como desaparecido.

O testemunho de Volkan Demirelex-goleiro do Fenerbahe e atual técnico do Hataysporem lágrimas, está se movendo.

“Socorro. Quero pedir que envie todos os recursos que você tem. Não é apenas Hatay ou Antakya. Por favor, eu imploro, pelo amor de Deus, há pessoas morrendo aqui”, implorou.