Christian Pulisic lidera a lista de transferências do Chelsea no verão

ChelseaA nova era milionária em que se tornou o clube com maior investimento no mercado de inverno precisará de um reset para o verão para equilibrar as finanças e há vários jogadores na lista que precisam ser vendidos para o negócio florescer, incluindo atacante USMNT Christian Pulisic.

O consórcio liderado pelo magnata norte-americano Todd Boehlycoproprietário dos Dodgers e acionista dos Lakers, junto com Behdad Eghbali, Mark Walter e Hansjoerg Wyss adquirido Chelsea em maio de 2022 e fez 16 contratações nas duas últimas janelas de transferência.

Para manter suas finanças saudáveis, segundo a ESPN, os Blues destinaram Christian Pulisic, Pierre-Emerick Aubameyang e Hakim Ziyech como os principais candidatos a sair para lucrar depois de gastar $ 354,5 milhões em nove contratações na janela de transferências de inverno.

Os números do Chelsea de Pulisic não ajudam

Pulisic está em seu quarto ano em Stamford Bridge e marcou apenas um gol em 21 partidas em todas as competições nesta temporada. Ele sofreu uma lesão no joelho em janeiro que o deixou fora dos gramados por dois meses e não está ajudando em suas poucas chances de ficar.

A saída do Capitão América do Chelsea foi discutida na janela de transferências de inverno, com Milan, Manchester United, Arsenal e Newcastle todos interessados, mas a transferência não pôde ser concluída.

Aubameyang, por sua vez, chegou ao Chelsea no início desta campanha com apenas três golos marcados em 17 jogos, um no campeonato e dois no Liga dos Campeõesenquanto no mesmo número de jogos, Ziyech empatou em branco, números que os colocam perto da porta de saída.

Os donos do Chelsea também sabem que Romelu Lukaku é outro trunfo, que atualmente está emprestado ao Inter, e retornará a Londres em junho.