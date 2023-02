Christina Aguilera e Winnie Harlow sobre Rihanna Songs They’d Prefer at SB

Rihanna tem MUITAS músicas para considerar enquanto ela finaliza seu show de 13 minutos no Super Bowl – mas se ela está curiosa sobre o que seus colegas acham que ela deveria cantar … ela pode querer assistir a isso.

Obtemos Cristina Aguilera dar Winnie Harlow indo para Drake‘s SB na sexta-feira em Scottsdale – e, é claro, perguntamos a eles sobre as muitas opções de RiRi em termos de faixas que ela poderia apresentar no domingo … e o que exatamente eles gostariam de ouvir durante o show do intervalo.