Christina Aguilera não tem problemas com rosa, apesar de ter sido sombreada recentemente

Banco parece estar indo em um anti- Cristina Aguilera rant estes dias … mas nos disseram que, apesar do barulho, Christina não tem nenhum problema com seu colega cantor.

Para quem não sabe, Pink estava reclamando com o BuzzFeed UK sobre o videoclipe de “Lady Marmalade” que ela gravou com Christina em 2001 – citando certas “personalidades” como a razão de não ser divertido, acrescentando os outros 2 artistas, Lil Kim dar Mya foram legais.

Uma fonte próxima a Christina disse ao TMZ … ela não tem problemas com Pink, no entanto – e aproveitou seu tempo profissional juntos.

Fomos informados de que Pink não entrou em contato com Xtina sobre nenhum problema recente, mas ela está empenhada em se concentrar na turnê, então a ausência de ligações não a deixou com o nariz fora do lugar.