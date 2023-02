Christina Aguilera, Winnie Harlow e mais têm sua setlist dos sonhos de Rihanna para o Super Bowl LVII

O Super Bowl LVII é neste domingo, onde o Kansas City Chiefs enfrentará o Philadelphia Eagles e uma das coisas mais interessantes sobre o show também é o Half Time Show deste ano, onde Rihanna dará o seu melhor e, obviamente, há muitas músicas para escolher.

Christina Aguilera e Winnie Harlow foram francas sobre quais músicas gostariam de ouvir no show de 13 minutos.

Enquanto estavam a caminho da festa de Drake no Super Bowl na sexta-feira, Christina e Harlow falaram abertamente sobre suas músicas favoritas.

Cristina Aguilera gosta de música mais ousada no Super Bowl

Por sua vez, Winnie escolheu um clássico e ela o admira Rihanna é um dos primeiros afro-caribenho mulheres para comandar um dos maiores espetáculos do ano.

Enquanto isso, os fãs foram questionados sobre o que eles queriam e muitos concordaram e escolheram músicas de todas as partes de sua carreira, desde o clássico Umbrella até as colaborações com seu pai bebê A$AP Rocky.

Rihanna não se apresenta há 5 anos e as apostas são altas