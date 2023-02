Christina Applegate usa bengala ‘FU MS’ no Sag Awards, possivelmente última cerimônia

Cristina Applegate foi destaque no domingo do SAG Awards… não por causa de sua indicação — mas por causa de sua coragem.

A incrível atriz – se você tiver alguma dúvida, assista “Dead to Me” – está lidando com seu diagnóstico de esclerose múltipla e apareceu com uma bengala com uma mensagem poderosa.

Ao entrar no Fairmont Century Plaza em Century City, CA com sua filha de 12 anos Sadieela segurava uma bengala com as iniciais “FU MS”.

Christina concorreu a Melhor Atriz em Série de Comédia… ela disse no início deste mês que provavelmente seria “minha última premiação como atriz, provavelmente, então é um grande negócio”.

Conforme informamos, Christina revelou seu diagnóstico de esclerose múltipla em 2021 … chamando-a de “jornada estranha”, mas ela está com o apoio de outras pessoas que compartilham sua condição.

Ela também arrastou a doença no final do ano passado, quando ganhou sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood – exibindo suas unhas pintadas com “FU MS” estampado nelas.

Infelizmente, Christina não levou para casa o ouro no SAG Awards, mas o apoio que ela vem recebendo tem sido emocionante.