Cidade Center Norte CONTRATA para vários setores

A Cidade Center Norte, um dos mais importantes complexos de negócios da América Latina, está em busca de novos colaboradores para inúmeros setores. Desse modo, caso você esteja em São Paulo ou queira trabalhar na maior cidade do Brasil, confira a lista de cargos disponíveis:

Analista de CRM Sênior (SalesForce) – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Dados CRM Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Negócios de TI Sênior (Unifier) – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador(a) Comercial (Shopping Center Norte) – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Relacionamento com Clientes – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador Comercial (Shopping Lar Center) – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador de Marketing (Eventos) – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador de Produtos (Neon) – São Paulo – SP – Efetivo;

Engenheiro(a) Civil Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo(a) de Patrocínio – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo de Vendas (Neon) – São Paulo – SP – Efetivo;

Jovem Aprendiz de Qualidade – São Paulo – SP – Aprendiz;

Jovem Aprendiz do Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador(a) de Monitoramento – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Cidade Center Norte e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Cidade Center Norte, é válido frisar que a rede integra o Grupo Baumgart, um grupo multinegócios, de capital privado, formado por empresas que são referência em seus segmentos de atuação: indústria química (Vedacit), serviços (Shoppings Center Norte e Lar Center), feiras e eventos (Expo Center Norte), hotelaria e turismo de negócios (Novotel Center Norte) e agronegócio (Fazendas Reunidas Baumgart e a Calcário Rio Verde).

Além disso, ocupando uma área de 600.000 m², a Cidade Center Norte conta com localização privilegiada, com fácil acesso à Marginal Tietê e próxima às estações de metrô Tietê e Carandiru e do terminal rodoviário Tietê. Isto é, vale a pena conferir mais detalhes!

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!