Cinco atores que tiveram que interromper suas carreiras devido a uma doença degenerativa

Tele notícias de Bruce Willis‘ diagnóstico de demência chocou todo o mundo do cinema.

O ator foi o protagonista de sua geração, principalmente em filmes de ação, estava aposentado há um ano devido a afasia.

No entanto, ontem, quinta-feira, 16 de fevereiro, sua família confirmou sua doença: demência frontotemporal.

Doenças degenerativas também atingiram o mundo do cinema e da atuação. Na verdade, o caso de Bruce Willis foi o último de uma longa lista de lendas da tela grande que tiveram que interromper suas carreiras devido a qualquer doença desse tipo.

Os gostos de Michael J. Fox e Michael Gambon são apenas alguns dos exemplos abaixo.

Bruce Willis

O ator, conhecido por seus papéis em “Pulp Fiction”, “Die Hard” e “GI Joe”, se aposentou na primavera passada após ser diagnosticado com afasia, uma doença degenerativa que afeta sua fala e capacidade de se comunicar com outras pessoas.

“Infelizmente, os problemas de comunicação são apenas um dos sintomas da doença de Bruce. Embora seja doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico claro.”

Cristina Applegate

A atriz de 51 anos ganhou fama com a série ‘Married… with Children’ e apareceu em filmes como ‘Just Visiting’ e ‘Anchorman’. A nível de problemas de saúde, em 2008 a revista People revelou que tinha cancro da mama, doença da qual acabou por recuperar.

A artista se aposentou quando foi diagnosticada com esclerose múltipla em 10 de agosto de 2021. Essa doença ataca o sistema nervoso e afeta tanto a mobilidade quanto a memória.

“No momento, não consigo imaginar acordar às 5 da manhã e passar de 12 a 14 horas em um set. Não tenho isso em mim agora”, revelou ela ao LA Times.

“Pelo menos por enquanto … vou para uma segunda aposentadoria. Isso pode mudar porque tudo muda. Mas, se este é o fim da minha carreira de ator, que assim seja”, acrescentou o ator.

Michael J. Fox

Um dos casos mais comentados dos últimos tempos. O famoso ator de ‘De Volta para o Futuro’ foi diagnosticado com a doença de Parkinson em 1991, aos 29 anos.

No ano passado, ele publicou suas memórias no livro ‘No time like the future’. Nele, Fox confirmou que teria uma “segunda aposentadoria” após uma primeira tentativa em 2000.

“Há um tempo para tudo, e meu tempo de trabalho de 12 horas memorizando sete páginas de diálogo é a melhor coisa que deixei para trás”, confessou Michael J. Fox.

“Pelo menos por enquanto… vou para uma segunda aposentadoria. Isso pode mudar porque tudo muda. Mas, se este é o fim da minha carreira de ator, que assim seja”, acrescentou o ator.

Antonio Mercero

Um caso de aposentadoria ocorreu na Espanha com Antonio Mercero. Neste caso, o diretor guipescoense, responsável por títulos de sucesso como ‘Verano Azul, ‘Farmacia de Guardia’ e ‘La cabina’, foi diagnosticado com Alzheimer em 2006.

No mesmo ano aposentou-se da vida pública e da sua profissão, o cinema. Ele morreu 12 anos depois, em 12 de maio de 2018, em Madri, aos 82 anos.

Michael Gambon

O ator que interpretou o bruxo Albus Dumbledore na saga ‘Harry Potter’ após a morte de Richard Harris também está lidando com uma doença que o afastou do cinema.

Em 2015, quando Gambon tinha 75 anos, anunciou sua aposentadoria em entrevista ao The Sunday.

O motivo era que ele estava sofrendo de um problema de perda de memória que o impedia de aprender seus scripts.

Ele só fazia papéis curtos e com fone de ouvido para o caso de se perder na fila.